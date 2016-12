Italien sagt "nein"

Der Süden Italiens stimmt traditionell nicht sozialdemokratisch, sondern Mitte bis Mitte-rechts. Er lehnte Matteo Renzis Verfassungsreform mit zwei Dritteln klar ab. Der Sozialdemokrat ist unbeliebt, wirtschaftlich geht es den Regionen seit Jahren immer schlechter.



Anfangs hoffte das Renzi-Lager auf Unterstützung aus dem Norden, doch dieser stimmte ebenfalls überwiegend mit No. Nur in 3 der 20 Regionen Italiens konnte Renzi eine Mehrheit erlangen: in den nördlichen Provinzen Trentino-Südtirol und Emilia-Romagna sowie in der im Zentrum gelegenen Toskana. Insgesamt war die Wahlbeteiligung mit 65,5 Prozent überraschend hoch.



Besonders unter den Jungen fiel Renzi jedoch durch, was überrascht: Der Sozialdemokrat wurde vor zwei Jahren mit 39 Jahren Ministerpräsident und führte das jüngste Kabinett mit dem höchsten Frauenanteil in der Geschichte Italiens. "Dass Renzi das Verfassungsreferendum zu einer persönlichen Abstimmung über ihn machte, war ein Fehler", sagte Marco Castelnuovo, Journalist bei Corriere della Sera. Viele junge Wähler sind wegen der hohen Jugendarbeitslosigkeit frustriert über die Renzi-Regierung. Ein weiterer erklärender Faktor könnte sein, dass die rechtspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung unter dem Komiker Beppe Grillo besonders bei jungen Wählern beliebt ist. Fast 90 Prozent ihrer Anhänger lehnten die Reform ab.