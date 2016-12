In Rumänien haben die Sozialdemokraten (PSD) nach ersten Hochrechnungen die Parlamentswahl vom Sonntag gewonnen. Nach Angaben des Zentralen Wahlbüros in Bukarest liegt die PSD bei rund 47 Prozent. Bestätigt sich dieser Trend, kann die Partei nach der Neuverteilung von Reststimmen bei der Sitzverteilung im Parlament auf die absolute Mehrheit kommen.



Auf Platz zwei kam die Mitte-Rechts-Partei PNL mit rund 20 Prozent. Drittstärkste Kraft wurde überraschend die neue ökoliberale Partei USR, die erst vor einem halben Jahr gegründet wurde. Die liberale Partei ALDE, die als wahrscheinlichster Koalitionspartner gilt, kam auf rund fünf Prozent. Die Ungarn-Partei UDMR erhielt rund acht Prozent.

Der PSD-Vorsitzende Liviu Dragnea äußerte sich am Sonntagabend zuversichtlich. Allerdings galt gilt es als fraglich, ob Dragnea tatsächlich Ministerpräsident wird, zumal dieser wegen Wahlmanipulationen vorbestraft ist. Dragnea deutete am Sonntagabend an, dass er auf seine Nominierung bestehen werde. "Ich bin nicht geneigt, diese Wählerstimmen (für die PSD) jemandem zu schenken", sagte er.

Als Ersatzkandidat anstelle von Dragnea wurde der frühere langjährige PSD-Politiker Vasile Dincu gehandelt. Der 55-jährige Soziologe, derzeit als Parteiloser Minister für Regionalentwicklung, gilt als einer der wenigen von Skandalen unbelasteten Intellektuellen, die der PSD nahestehen. Gegner der PSD befürchten, dass eine von dieser Partei kontrollierte Regierung die bisher von der EU gelobte Arbeit der Justiz im Kampf gegen Korruption behindern werde.

Mitentscheidend bei der Regierungsbildung ist Staatspräsident Klaus Iohannis. Er hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass er keinen Regierungschef nominieren werde, der Probleme mit der Justiz habe. In Rumänien darf nur der Staatschef dem Parlament einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorschlagen. Dabei ist er laut Verfassung lediglich dazu verpflichtet zu beachten, ob der Kandidat Chancen hat, eine mehrheitsfähige Regierung zu bilden – und sei es durch Koalitionen.

Einen überraschenden Achtungserfolg erzielte offenbar die neue ökoliberale Partei (USR). Sie dürfte Rumäniens drittstärkste Partei werden. Die USR war erst vor einem halben Jahr gegründet worden und ist vor allem bei jungen Akadamikern beliebt. Sie gilt als wahrscheinlicher Verbündeter der bürgerlichen PNL. Die Partei der ungarischen Minderheit UDMR war während der letzten 20 Jahre abwechselnd Partner der Bürgerlichen und der Sozialisten.