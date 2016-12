Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat sich für die Ausweisung von 35 US-Diplomaten und die Schließung von zwei US-Einrichtungen in Moskau ausgesprochen. "Wir können solche Eskapaden natürlich nicht ohne Antwort lassen", sagte Lawrow. Damit reagiert er auf die von den USA wegen des mutmaßlichen Hackerangriffs verhängten Sanktionen.



Der Vorschlag wurde vom russischen Außenministerium an das Präsidialamt übermittelt. Betroffen wären 31 Mitarbeiter der US-Botschaft in Moskau sowie vier Mitarbeiter des Konsulats in Sankt Petersburg.



Der US-Präsident hatte die Ausweisung von 35 russischen Diplomaten angeordnet. Auch wurden Strafen gegen die russischen Geheimdienste GRU und FSB verhängt. So sollen etwa in den USA angelegte Vermögen eingefroren werden. In einem ersten Schritt schlossen die US-Behörden am Donnerstag ein russisches Anwesen im US-Bundesstaat Maryland. Dieses galt als Freizeitanlage für russische Diplomaten – diente nach Angaben des Weißen Hauses aber auch als Ort für Geheimdienstaktivitäten.

Hackerangriffe - USA verhängen Sanktionen gegen Russland Nach den Hackerangriffen vor der US-Wahl hat Präsident Obama Strafmaßnahmen gegen Russland angeordnet. Unter anderem müssten 35 russische Geheimdienstler innerhalb von 72 Stunden die USA verlassen, erklärte Obama am Donnerstag.

Vor Obamas Ankündigung hatten die US-Geheimdienste einen neuen Report zu den Hackerangriffen veröffentlicht. Darin heißt es, Cyberangriffe auf die US-Regierung und Bürger der Vereinigten Staaten dauerten an. Laut Informationen der New York Times soll in drei Wochen ein noch ausführlicherer Bericht über die russischen Hackeraktivitäten veröffentlicht werden.

Der Schritt war von russischer Seite scharf verurteilt worden. "Es ist bedauerlich, dass die Obama-Regierung, die mit einer Wiederherstellung unserer Beziehungen begann, ihre Amtszeit in antirussischer Agonie beendet", schrieb Ministerpräsident Dmitri Medwedew auf Twitter.