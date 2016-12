Die russische Führung hat geholfen, Donald Trump zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten zu machen. Zu diesem Schluss könnte man kommen, wenn man die jüngsten Aussagen der amerikanischen Geheimdienste liest. Schaut man aber genauer hin, dann ist an den Enthüllungen nichts wirklich neu.

Die russische Führung hat Trump unterstützt, sowohl in ihrer offiziellen Rhetorik im Wahlkampf als auch mit den Attacken auf die E-Mail-Konten von Hillary Clinton und ihren Mitarbeitern. Ob die Regierung in Moskau wirklich geglaubt hat, damit den Wahlausgang zugunsten Trumps beeinflussen zu können, ist fraglich. Im Gegenteil: Die Rede von Wladimir Putin auf dem internationalen Waldai-Forum Ende Oktober war eindeutig an Hillary Clinton als neue Präsidentin gerichtet.



Weder die russischen Medien noch Parlamentarier waren auf Trump vorbereitet. Russland musste nach dessen überraschendem Sieg sehr schnell die Stoßrichtung ändern: Im Wahlkampf war Donald Trump noch der Underdog, der keine Chance gegen das Establishment hatte. Jetzt steht er nach Ansicht Russlands für einen grundlegenden Wandel in der US-Politik, für mehr Pragmatismus in der Außenpolitik. Kurz gesagt: Russlands Mann sitzt jetzt im Weißen Haus.

Stefan Meister ist Programmleiter für Osteuropa, Russland und Zentralasien bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

Ob Trump das wirklich ist, muss sich noch zeigen. Einige Punkte sprechen auf den ersten Blick dafür: Donald Trump hat bereits im Wahlkampf klargemacht, dass weder Europa noch die Ukraine für ihn Priorität haben. Er hat weniger Geld für die Nato angekündigt, hält die EU für irrelevant und Freihandel für gefährlich.



Schaut man jedoch genauer hin, wird das Bild differenzierter: Die russische Führung braucht ein Feindbild Westen-Nato-USA, um von der eigenen inneren Krise abzulenken. Clinton wäre dafür perfekt gewesen, die russische Politik und die Medien hatten sich auch bereits auf sie eingeschossen. Trump aber will den internationalen Terrorismus und insbesondere den "Islamischen Staat" bekämpfen und braucht dafür Partner. Putin hat jedoch kein Interesse daran, tiefer in den Konflikt mit dem IS hineingezogen zu werden. Dazu fehlen ihm auch die militärischen Mittel. Er versucht vor allem, mit so viel Landgewinn wie möglich vor der Amtseinführung Trumps seine Verhandlungsposition in Syrien zu stärken.



Die Russen wollten identifiziert werden

Hinzu kommt: Ein US-Präsident Donald Trump will Arbeitsplätze schaffen und wird sich schwerlich gegen ein Raketenabwehrsystem in Europa entscheiden, das vor allem Jobs für die US-Militärindustrie bringt. Keine guten Voraussetzungen für ein neues Fundament in den US-russischen Beziehungen.

Also bleibt die Frage: Was wollte und was hat die russische Führung mit ihrer Einflussnahme auf den US-Wahlkampf erreicht und was nicht? Die Hackerangriffe haben Spuren hinterlassen, die nach Ansicht der US-Geheimdienste eindeutig nach Russland führen. Die Russen wollten offenbar identifiziert werden. Sie wollten zeigen: Wir können in der wichtigsten Demokratie der Welt Einfluss auf die Wahlen nehmen. Es war eine Demonstration der Stärke, mit dem Ziel, die Handlungsfähigkeit der westlichen Demokratien zu schwächen. Gleichzeitig wollte Russland aufzeigen, wie verrottet die amerikanische Demokratie ist, wie korrupt und berechnend Kandidaten wie Hillary Clinton vorgehen, um die Wahlen zu gewinnen.



Europa muss mit Russland rechnen

Mit den Attacken ist außerdem eine Warnung verbunden: Auch andere Staaten, in denen im kommenden Jahr Wahlen stattfinden, wie Frankreich und Deutschland, müssen mit Russland rechnen. Wie die Einflussnahme in diesen beiden Ländern aussehen wird, ist noch nicht klar, da russische Desinformation für jedes Land individuell zugeschnitten ist. Bei Angela Merkel wird es weniger interessant sein, ihre E-Mail-Konten öffentlich zu machen, als bei Hillary Clinton. Aber in Deutschland ist die Angst vor einem Krieg groß. Viele sorgen sich außerdem vor weiteren Flüchtlingen, die ins Land kommen und möglicherweise Terroranschläge verüben. All das könnte Russland für seine Zwecke ausnutzen.

Wie sollte Europa damit umgehen? Wir müssen mit Russland in den kommenden Wahlen rechnen, die Einflussnahme ernst nehmen. Hackerattacken müssen durch bessere Technik und stärkere Koordination der Sicherheitsdienste abgewehrt werden. Aber man sollte der Regierung in Moskau nicht mehr Möglichkeiten zuschreiben, als sie tatsächlich hat. Allein mit Hackerattacken und einer Manipulation der Medien werden keine Wahlen entschieden. Die Schwächen unseres politischen Systems und die Zweifel daran können nur von uns selbst bearbeitet und abgebaut werden.