Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat Russland zur Zusammenarbeit in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und zur Zustimmung einer Waffenruhe in Aleppo aufgefordert. Der SPD-Politiker hatte sich zuvor mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Hamburg getroffen, wo an diesem Donnerstag die zweitägige Konferenz der OSZE-Außenminister beginnt.

Das Auswärtige Amt sprach von einem "ernsten" Gespräch zwischen Steinmeier und Lawrow, bei dem auch der Ukrainekonflikt, mögliche neue Gespräche über Rüstungskontrollen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der OSZE angesprochen wurden. Vor allem aber ging es demnach um die Lage in Syrien. So drängte Steinmeier nach Angaben seines Ministeriums auf eine "sofortige humanitäre Waffenruhe". Die Menschen in der nordsyrischen Stadt Aleppo bräuchten dringend Hilfslieferungen. Die Suche nach einer politischen Lösung müsse sofort wieder aufgenommen werden.

Syrien dürfte auch das vorrangige Gesprächsthema zwischen Lawrow und seinem Kollegen aus den USA gewesen sein: Mit John Kerry hatte sich der Russe vor seinem Gespräch mit Steinmeier getroffen – zu einem der letzten Gespräche, bevor der US-Amerikaner nach dem Amtswechsel im Weißen Haus im Januar aus dem Amt scheidet. Details aus der Unterredung sind nicht bekannt. Kerry sagte lediglich, es habe zwischen ihm und Lawrow einen "Austausch von Ideen" gegeben, der fortgesetzt werden solle. Seitens des russischen Vize-Außenministers Sergej Rybakow hieß es, Russland und die USA stehen kurz vor einer Verständigung. In den vergangenen Tagen seien zahlreiche Dokumente ausgetauscht worden, wird er von der Agentur Interfax zitiert. "Wir stehen vor einer Verständigung, aber ich warne vor allzu großen Erwartung."

Am Mittwoch hatten bereits die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und den USA in einer gemeinsamen Erklärung eine sofortige Feuerpause in Aleppo gefordert. Dort seien im Ostteil mehr als 200.000 Zivilisten von der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten abgeschnitten. Syrien und sein Verbündeter Russland fordern als Bedingung den Abzug der Rebellen.

Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat die Forderungen nach einer Waffenruhe zurückgewiesen. Trotz der verheerenden humanitären Lage in der umkämpften Stadt Aleppo sagte Assad in einem Interview mit der syrischen Tageszeitung Al-Watan, die Möglichkeit einer Feuerpause "existiert praktisch nicht". Er warf den USA vor, nur deshalb einen Waffenstillstand zu fordern, weil die von Washington unterstützten Rebellen "in einer schwierigen Lage" seien.

In Hamburg kommen die Außenminister der OSZE-Mitgliedsstaaten zu zweitägigen Beratungen zusammen. Bei den Gesprächen steht die Ukraine und der Konflikt mit prorussischen Separatisten in der Ostukraine im Fokus. Mit einer gemeinsamen Abschlusserklärung wird jedoch nicht gerechnet, dafür müssten alle 57 Mitgliedsstaaten zustimmen. Vor Beginn warb Steinmeier noch einmal für die Institution der OSZE, die auch einen engeren Dialog zwischen Ost und West erlaubt. Der "Austausch über die bestehenden Grenzen hinweg" sei der beste Weg, um bestehende Konflikte zu überwinden, sagte er. "Dafür ist die OSZE unentbehrlich und wichtiger denn je."

Die Konferenz ist von hohen Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Die Polizei ist mit mehr als 10.000 Beamten im Einsatz. In der Innenstadt von Hamburg muss bis Freitag mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden. Es sind mehrere kleinere Demonstrationen angemeldet. Das Treffen gilt als Generalprobe für den Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20), der im Juli 2017 ebenfalls in den Hamburger Messehallen stattfindet.