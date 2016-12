Kanzlerin Angela Merkel hat Russland und dem Iran vorgeworfen, für Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung in der syrischen Stadt Aleppo verantwortlich zu sein. Diese Verbrechen müssten geahndet werden, sagte Merkel nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Der Bericht des Bürgermeisters von Ost-Aleppo, den die Gipfelteilnehmer gehört hatten, sei sehr deprimierend gewesen, berichtete die Kanzlerin. "Dieser Teil der Diskussion war sehr deprimierend, weil wir alle etwas sehen im 21. Jahrhundert, was zum Schämen ist, was das Herz bricht, was zeigt, dass wir politisch nicht so handeln konnten wie wir gerne handeln würden," sagte Merkel.



Angesichts der Kriegsgräuel in Syrien will die Europäische Union jetzt alle verfügbaren diplomatischen Kanäle nutzen, um die Not der Menschen zu lindern. "Uns ist das Leiden nicht egal", sagte Ratspräsident Donald Tusk. Ziel seien humanitäre Korridore in das zerstörte Ost-Aleppo, freier Zugang für Helfer und eine Evakuierung unter internationaler Aufsicht.



Tusk gestand allerdings ein, dass "wir nicht so effektiv sind, wie wir es gerne wären". Er hatte den Bürgermeister von Ost-Aleppo zum Gipfel geladen, um "die Stimme der Menschen von Aleppo zu hören, zumindest auf diese symbolische Weise", wie er sagte.



In der umkämpften Stadt Aleppo hatte am Donnerstag die Evakuierung von Menschen aus dem belagerten Ostteil begonnen. Der französische Präsident François Hollande warnte in Brüssel, in Ost-Aleppo befänden sich noch 50.000 Menschen "in der Falle".

EU steht zu Flüchtlingsabkommen mit der Türkei

Bundeskanzlerin Merkel äusserte sich nach dem Gipfel auch zur Türkei. Bei den Beitrittsverhandlungen sollten zwar keine neuen Kapitel eröffnet werden, man müsse jedoch im Gespräch bleiben, so Merkel. Für Flüchtlinge aus Syrien habe die Türkei "unglaubliche Verantwortung" übernommen. Das EU-Türkei-Abkommen zur Flüchtlingspolitik sei auf dem Gipfel ausführlich diskutiert worden. Es müsse in allen Punkten umgesetzt werden.

In der Verteidigungspolitik hätten sich die Gipfelteilnehmer auf eine erweitere Kooperation verständigt. "Wir werden zu einer ständigen strukturieren Zusammenarbeit kommen - und zwar möglichst aller Mitgliedsstaaten", sagte die Kanzlerin. Notwendig seien "zivilmilitärische Führungs- und Planungsfähigkeiten". Dafür werde es auch ein eigenes Hauptquartier geben. So einigten sich die 28 Staats- und Regierungschefs auch grundsätzlich auf eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben und eine engere Partnerschaft mit der Nato.



Ohne Großbritannien vereinbarten die 27 bleibenden Mitglieder auch einige Grundsätze für die Verhandlungen über den Brexit, die nächstes Jahr beginnen sollen.