Die USA und Russland haben vorgeschlagen, den Kämpfern der Rebellen, ihren Familien und anderen Zivilisten freien Abzug aus der Stadt Aleppo zu gewähren. Das bestätigten drei Vertreter der syrischen Opposition der Nachrichtenagentur Reuters. Die Rebellengruppen in Aleppo hätten auf den Vorschlag bis jetzt nicht reagiert, heißt es weiter.

Der Vorschlag sieht vor, dass fast allen Rebellengruppen freigestellt wird, in welche Gebiete sie abziehen wollen. Nur Angehörigen der einst als Nusra-Front bekannten Extremistengruppe wird vorgeschrieben, die Stadt in Richtung der Provinz Idlib zu verlassen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, die nach eigenen Angaben Einblick in das Dokument erhielt. Für die Umsetzung des Vorschlags über den Abzug der Rebellen ist ein Zeitrahmen von 48 Stunden vorgesehen. Angestrebt wird eine Überwachung durch die Vereinten Nationen (UN). Der Plan sieht außerdem vor, dass die Kämpfer ihre leichten Waffen mitnehmen dürfen. Schwere Waffen müssen zurückgelassen werden.

Dem syrischen Staatsfernsehen zufolge fliehen immer mehr Menschen aus dem von Rebellen kontrollierten Ostteil der Stadt. Mehr als 70.000 Einwohner hätten demnach in den vergangenen Tagen den Osten Aleppos verlassen. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, allein am Sonntag hätten mindestens 4.000 Einwohner ihre vom Krieg schwer gezeichneten Viertel verlassen. Sie hätten in langen Schlangen für den Abtransport angestanden, die Behörden hätten Busse geschickt. Die meisten seien in westliche Bezirke der einstigen Wirtschaftsmetropole gebracht worden.



Nach monatelangen Kämpfen um Aleppo haben die Soldaten von Präsident Baschar al-Assad die Rebellen in Aleppo weitgehend zurückgedrängt. Die Rebellen kontrollieren nur noch einen kleinen Teil im Osten der Stadt. Das sagte ein Sprecher der Rebellengruppe Dschabha Schamija. Das Gebiet, in dem sich viele Zivilisten aufhielten, liege unter starkem Beschuss syrischer Regierungstruppen. Russland unterstützt das Regime mit Luftangriffen. Zudem gab es am Wochenende wieder Kämpfe um die Stadt Palmyra. Offenbar haben Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates (IS) die Stadt von der syrischen Armee zurück erobert.