In Syrien gilt seit Mitternacht Ortszeit landesweit eine Waffenruhe. Die Führung in Damaskus hatte sich unter der Vermittlung von Russland und der Türkei am Donnerstag mit verschiedenen Rebellengruppen darauf verständigt. Die Türkei und Russland fungieren auch als Garantiemächte der Feuerpause, wie das Außenministerium in Ankara mitteilte. Zunächst gab es keine Informationen, ob sich die beteiligten Seiten an die Abmachung hielten. Frühere Versuche eine stabile Waffenruhe zu erreichen, sind immer gescheitert.



Kurz vor Beginn der Waffenruhe soll es laut der oppositionsnahen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus mehrere Luftangriffe gegeben haben. Russland und die Türkei unterstützen im Syrienkonflikt unterschiedliche Seiten: Russland ist der wichtigste Verbündete von Syriens Staatschef Baschar al-Assad und unterstützt dessen Truppen auch militärisch. Die Türkei steht den bewaffneten Rebellengruppen gegen Assad nahe. Zuletzt hatten sich Russland und die Türkei jedoch angenähert.

Die Waffenruhe gilt nicht für Gruppen, die vom UN-Sicherheitsrat als Terrororganisationen eingestuft werden. Der internationale Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS) soll demnach fortgeführt werden. Auch die kurdische YPG, die von der Türkei als Terror-Organisation betrachtet wird, gehört offenbar nicht zu den Parteien, die an der Waffenruhe beteiligt sind.

Hoffnung für Friedensgespräche in Astana

Es besteht die Hoffnung, dass die nun in Kraft getretene Feuerpause Grundlage für Gespräche sein könnte, bei denen die Türkei und Russland im Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana zwischen Vertretern der syrischen Opposition und der syrischen Regierung vermitteln wollen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte erklärt, die syrische Regierung und ihre Gegner hätten die Bereitschaft gezeigt, Friedensgespräche zu beginnen.

Die USA begrüßten die beabsichtigte Waffenruhe. Dies sei eine positive Entwicklung, sagte der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums, Mark Toner, in Washington. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, äußerte die Hoffnung, dass durch die Waffenruhe das Leben von Zivilisten gerettet, Hilfslieferungen im ganzen Land erleichtert und der Weg für produktive Gespräche in Astana geebnet würden. De Mistura bot seine Unterstützung für diese Gespräche an, die nicht unter dem Dach der Vereinten Nationen stattfinden sollen. Zugleich sprach er sich erneut für innersyrische Verhandlungen unter Federführung seines Büros Anfang Februar 2017 aus.

Syrien - Erneuter Versuch für Waffenruhe Wladimir Putin und der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu haben sich zum Syrien-Konflikt geäußert. Beide zeigten sich optimistisch, dass ein Waffenstillstand noch in diesem Jahr möglich wäre. © Foto: picture alliance/Sana/Handout/SANA/dpa