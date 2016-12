Die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada haben UN-Generalsekretär Ban Ki Moon aufgefordert, sich für eine Bestrafung von Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen in Syrien einzusetzen. "Es darf keine Straffreiheit für die Täter geben", schrieben die sechs Staats- und Regierungschefs in einer außergewöhnlich scharf formulierten Erklärung.

In Syrien spiele sich eine humanitäre Katastrophe ab, heißt es in dem Schreiben weiter. Mehr als 200.000 Zivilisten seien im Ostteil Aleppos von jeglicher Versorgung abgeschnitten. "Sie sind täglichen Bombenangriffen und Artilleriebeschuss durch das syrische Regime ausgesetzt, das durch Russland und den Iran unterstützt wird."

Dabei würden nicht einmal Krankenhäuser und Schulen verschont, sondern anscheinend sogar als Ziele ausgewählt. "Wir verurteilen das Vorgehen des syrischen Regimes und seiner ausländischen Unterstützer, insbesondere Russlands, zur Verhinderung humanitärer Hilfslieferungen und verurteilen auf das schärfste die Angriffe des syrischen Regimes auf zivile und medizinische Einrichtungen sowie den Einsatz von Fassbomben und chemischen Waffen", schreiben die Regierungschefs.

Die frühere Handelsmetropole Aleppo zählt im fast sechs Jahre dauernden Bürgerkrieg zu den am stärksten umkämpften Gebieten. Bislang war die Stadt geteilt. Die Armee und verbündete Milizen kontrollieren den Westen, Rebellen den Osten. Regierungstruppen begannen Mitte November eine Offensive, mittlerweile steht die Stadt kurz vor der vollständigen Einnahme.



Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) fordert besseren Zugang zu Notleidenden. "Was in Aleppo und anderen Orten Syriens geschieht, sollte kein Kind auf der Welt erleben müssen", sagte Schirmherrin Daniela Schadt. Fast sechs Millionen Kinder in Syrien – vier von fünf – seien auf humanitäre Hilfe angewiesen. Zurzeit werden Winterkleidung und warme Decken an bedürftige Familien verteilt.

Eine halbe Million Kinder in belagerten Städten erreiche allerdings keine humanitäre Hilfe. Unicef dokumentierte im laufenden Jahr bisher 84 teils gezielte Angriffe auf Schulen, bei denen mindestens 69 Kinder getötet wurden. Verlässliche Informationen über die Gesamtzahl der jungen Opfer des Bürgerkriegs gebe es nicht. 2015 hätten die Vereinten Nationen den gewaltsamen Tod von rund 400 Kindern registriert. Mehr als sechs Millionen Syrer sind Flüchtlinge im eigenen Land.