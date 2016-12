Der stellvertretende Parteichef der CSU hat die Aufnahme von 20.000 syrischen Flüchtlingen in die Europäische Union (EU) gefordert. Dies sei aufgrund der katastrophalen Lage der Menschen in der Stadt Aleppo nötig, sagte Manfred Weber der Bild am Sonntag.

Eine solche humanitäre Geste widerspräche auch nicht der Forderung seiner Partei, eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen festzulegen, sagte er weiter. "Obergrenze bedeutet eine Festlegung mit Maß und Ziel, aber keine Abschottung und Abriegelung."



"Kein Land kann sich jetzt rechtfertigen, dass es nicht helfen kann. Alle, die sich auf die christlichen Grundlagen Europas berufen, müssen handeln." Europa müsse aus Sicht des CSU-Vize viel mehr zur Verbesserung der Lage in Aleppo tun.



"Europa muss viel entschiedener handeln, auch in humanitärer Hinsicht", sagte der Christsoziale. "Dazu gehört vor allem EU-Soforthilfe vor Ort, aber möglicherweise auch ein festes europäisches Kontingent für Flüchtlinge." Europa könne sich "nicht nur mit dem Scheckbuch freikaufen."

Nach Webers Vorstellung sollten die Kontingentflüchtlinge auf die europäischen Länder verteilt werden. In der Praxis dürfte dies schwierig werden, da einige EU-Länder vor allem in Osteuropa keine Flüchtlinge aufnehmen wollen.

Evakuierung von Aleppo gestoppt

Die nordsyrische Stadt Aleppo war lange Zeit die Hauptstellung der oppositionellen Rebellen im Land. Mithilfe seiner Verbündeten Russland und dem Iran konnte Machthaber Baschar al-Assad die Stadt wieder unter seine Kontrolle bringen. In seiner letzten Rede in diesem Jahr hat US-Präsident Barack Obama der syrischen Regierung und ihren Verbündeten Gräueltaten bei der Rückeroberung der Stadt vorgeworfen. "Das Blut klebt an ihren Händen", sagte er.

Mit den Rebellen war eine Vereinbarung zur Evakuierung der Ostteile Aleppos ausgehandelt worden. Die Evakuierung wurde jedoch am Freitag ausgesetzt, weil die Vereinbarungen der ausgehandelten Waffenruhe gebrochen wurden. Berichte über die Zahl der in Ost-Aleppo verbliebenen Zivilisten schwanken zwischen 15.000 und 40.000. Die Zahl der Kämpfer wird mit schätzungsweise 6.000 angegeben.