Rebellen und Zivilisten dürfen den umkämpften Ostteil der syrischen Stadt Aleppo verlassen. Dazu sei mit Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung eine Waffenruhe vereinbart worden, sagten Rebellensprecher. Für die Evakuierung solle es eine Feuerpause geben. "Jeder" werde Ost-Aleppo noch in der Nacht verlassen, teilte ein Sprecher der Gruppe Ahrar al-Scham mit.

Der Abzug soll nach Angaben der Regierung in Damaskus am Mittwochmorgen beginnen. Sie sollten die Stadt in Richtung der von oppositionellen Milizen kontrollierten Provinz Idlib verlassen, hieß es aus Regimekreisen.



Die syrische Regierung habe die Kontrolle über das Gebiet, teilten russische Vertreter bei den Vereinten Nationen mit. Alle Extremisten und ihre Familien würden freies Geleit aus dem Ostteil der syrischen Stadt erhalten. Sie könnten hingehen, wohin sie wollten. Auch der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin bestätigte die Einigung über den Abzug. Die Kämpfer sollten Aleppo "innerhalb weniger Stunden" verlassen, sagte er der Agentur Tass zufolge. "Das ist also fast das Ende."



Ursprünglich habe es eine Vereinbarung mit Russland gegeben, dass die Bombardierung der Stadt ab Dienstagmorgen gestoppt werden sollte, sagte ein Vertreter der in Ost-Aleppo kämpfenden Rebellengruppen.



Kurz vor der Einigung hatte noch ein Vertreter des syrischen Militärs gesagt, die Rückeroberung von Aleppo stehe unmittelbar bevor. Die Armee hat die Rebellen in Ost-Aleppo zuletzt immer mehr in die Defensive gedrängt, in der Stadt spielt sich eine humanitäre Katastrophe ab. In dem umkämpften Gebiet befinden sich Tausende Zivilisten.

Aleppo - Zivilisten flüchten aus der Kampfzone Die syrische Armee steht kurz vor der vollständigen Eroberung Aleppos. Tausende Einwohner sahen sich dazu gezwungen, die umkämpften Stadtteile rasch zu verlassen. © Foto: Screenshot/Reuters

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben Regierungstruppen in den vergangenen Tagen mindestens 82 Zivilisten im Ostteil Aleppos getötet. Darunter seien elf Frauen und 13 Kinder aus vier verschiedenen Bezirken des bisher von Rebellen gehaltenen Ostteils der Stadt, sagte der Sprecher des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, Rupert Colville, auf einer Konferenz in Genf. Er habe die Information erhalten, dass viele Tote noch auf den Straßen lägen.



Das UN-Büro könne sich auf glaubwürdige Informationen von vor Ort berufen, die meisten Opfer seien "wahrscheinlich in den vergangenen 48 Stunden" getötet worden. Soldaten seien in Häuser eingedrungen und hätten Zivilisten an Ort und Stelle erschossen.

In einem Gebäude im Osten der Stadt sind laut dem UN-Kinderhilfswerk möglicherweise mehr als hundert Kinder eingeschlossen und hilflos dem schweren Beschuss ausgesetzt, teilte Unicef mit. Diese Informationen hat die Organisation nach eigenen Angaben von einem Arzt aus Aleppo.

Liebe Userinnen und User, wir müssen leider die Kommentarfunktion wegen des hohen Postingaufkommens schließen. Wir bitten um Ihr Verständnis.