Einen Tag vor den Syrien-Beratungen mit dem Iran haben Wladimir Putin und der iranische Präsident Hassan Ruhani über die Lage in Syrien gesprochen. Wie der Kreml mitteilte, hätten die beiden Präsidenten in einem Telefonat besprochen, sich gemeinsam für einen Friedensprozess einzusetzen. Der russische Präsident wolle gemeinsam mit Ruhani möglichst rasch eine Resolution zur Lösung der Syrien-Krise auf den Weg bringen.



Das Gespräch, das iranische Vertreter der amtlichen Nachrichtenagentur Fars zufolge bestätigten, kam laut Russland auf Drängen des Irans zustande. Am Dienstag sollen in Moskau die Außen- und Verteidigungsminister Russlands, des Irans und der Türkei unter anderem über die Lage in Aleppo beraten, wo Tausende Oppositionelle den zerstörten Osten der Stadt verließen.

Putin will, dass neue Friedensgespräche zwischen Assads Regierung in Damaskus und den Rebellen zustande kommen. Der russische Präsident plant, die entsprechenden Verhandlungen in Kasachstan zu organisieren und bemüht sich derzeit um Rückhalt für seine Pläne.



Der Iran gehört neben Russland zu den wichtigsten Verbündeten des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Gemeinsam mit der Türkei, einem der größten Assad-Gegner, wollen sie am Dienstag bei einem Treffen in Moskau auch auf Ebene der Außen- und Verteidigungsminister über Syrien sprechen. Die USA werden bei den Gesprächen nicht dabei sein.