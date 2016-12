In der Zeit nach dem gescheiterten Umsturzversuch habe es in der Türkei ein "der Folter förderliches Klima gegeben". Das sagte der Sonderbeauftragte für Folter der Vereinten Nationen (UN), Nils Melzer. Die Maßnahmen, die die türkische Regierung nach dem Putschversuch im Juli ergriffen habe, haben dazu geführt, dass Misshandlungen und Folter weit verbreitet gewesen seien, sagte Melzer.

Die im Zusammenhang mit dem Putschversuch inhaftierten Menschen würden jetzt offenbar nicht mehr misshandelt. Melzer begrüßte den Einsatz der türkischen Behörden, "Folter zu bekämpfen und ihr vorzubeugen." Seit Montag hatte er in der Türkei Foltervorwürfe untersucht. Der UN-Beauftragte suchte Haftanstalten in Istanbul, Ankara, Sanliurfa und Diyarbakir im Kurdengebiet auf und sprach mit mutmaßlichen Folteropfern, Anwälten und Menschenrechtsaktivisten. Sein abschließender Bericht für den UN-Menschenrechtsrat soll im März 2018 vorliegen. Melzer ist der erste UN-Sonderberichterstatter zu Folter seit 1998, der die Türkei besucht.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hatte der türkischen Polizei im Oktober vorgeworfen, seit der Verhängung des Ausnahmezustands nach dem Putschversuch systematisch Gefangene zu foltern. Ehemalige Häftlinge hätten demnach über Stresspositionen, Schlafentzug, Schläge und sexuellen Missbrauch in der Haft berichtet. Die türkische Regierung wies die Vorwürfe zurück.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan geht seit dem gescheiterten Militärputsch massiv gegen seine vermeintlichen Gegner vor. Das betrifft nicht nur mutmaßliche Anhänger des im Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen, den Erdoğan für den Putschversuch verantwortlich macht, sondern auch mutmaßliche Anhänger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie regierungskritische Journalisten.

Zehntausende Menschen insbesondere aus dem Bildungswesen, den Medien, den Streitkräften und der Justiz wurden seit Juli festgenommen, Zehntausende weitere aus dem Staatsdienst entlassen oder suspendiert. Nach Angaben von Journalistenvereinigungen wurden in den vergangenen Monaten zudem mehr als 150 Zeitungen, Radio- und Fernsehsender geschlossen. Der türkischen Regierung wird vorgeworfen, dabei rechtsstaatliche Grundsätze zu missachten.

Erdoğan fordert zur Stärkung der Lira auf

Erdoğan forderte seine Landsleute auf, gegen den Wertverfall der türkischen Lira vorzugehen. Dazu sollen die Bürger ihre ausländischen Devisen in Lira oder in Gold umtauschen. "An diejenigen, die ausländisches Geld unterm Kopfkissen haben: Wandelt es in Gold um, wandelt es in türkische Lira um", sagte er in einer Rede. "Lasst die Lira an Wert gewinnen. Lasst das Gold an Wert gewinnen", fügte er hinzu.

Die türkische Währung befindet sich seit Monaten auf Talfahrt. Hintergrund sind Unsicherheiten über die politische Situation in der Türkei und Sorgen wegen der angespannten Sicherheitslage. Allein im November rutschte die Währung im Verhältnis zum Dollar um etwa 13 Prozent ab.