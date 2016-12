Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen unterstützt die von Russland und der Türkei ausgehandelte Waffenruhe für Syrien. Eine entsprechende Resolution wurde einstimmig beschlossen. Der von Russland und der Türkei ausgearbeitete Plan sieht neben der landesweiten Waffenruhe, die bereits seit Freitag in Kraft ist, Friedensgespräche und die Bildung einer Übergangsregierung vor.

Mit der Resolution sollen humanitäre Helfer zudem schnellen und sicheren Zugang zur notleidenden Bevölkerung bekommen. Unterdessen warfen mehrere syrische Rebellengruppen den Regierungstruppen vor, gegen die Waffenruhe zu verstoßen, und drohten mit neuen Kämpfen.



Einzelheiten über die Waffenruhe und den Weg zum Frieden werden in der UN-Resolution nicht genannt. Allerdings ist die Rede von Gesprächen, die am 15. Januar zwischen Vertretern der Opposition und der Regierung von Präsident Baschar al-Assad stattfinden und von Russland und der Türkei ausgerichtet werden sollen. Der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, will die am Krieg beteiligten Parteien ab dem 8. Februar in Genf zu Gesprächen zusammenbringen.



Die Vertreter der USA, Großbritanniens und Frankreichs bedauerten in einer Anmerkung zur Resolution, ihnen lägen nicht alle Details des russisch-türkischen Plans vor. So fehle beispielsweise eine Liste derjenigen bewaffneten Gruppen, für die die Waffenruhe gilt. Es gebe weiterhin "Grauzonen" in dem russisch-türkischen Abkommen, sagte der stellvertretende französische UN-Botschafter Alexis Lamek.

Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin hatte am Freitag auch Ägypten, Saudi-Arabien, Kuwait und Katar eingeladen, sich an den Vorbereitungen zum Treffen in Astana zu beteiligen. Außerdem solle die neue US-Regierung unter dem künftigen Präsidenten Donald Trump, der am 20. Januar vereidigt wird, ein "wichtiger Teilnehmer" sein. Auch der Iran sei zur Lösung des Konflikts ein wichtiger Partner. Die Europäische Union hatte parallel ebenfalls angekündigt, im Januar bilaterale Syrien-Gespräche auszurichten, nannte aber keine Details.



Russland und die Türkei unterstützen im Syrien-Konflikt entgegengesetzte Seiten: Während Russland der wichtigste Verbündete von Syriens Staatschef Baschar al-Assad ist und dessen Truppen auch militärisch unterstützt, hilft die Türkei im Nachbarland bewaffneten Assad-Gegnern. Zuletzt hatten sich Russland und die Türkei jedoch angenähert.

Rebellen drohen mit Ende der Waffenruhe

Die Feuerpause in Syrien hat seit Freitag Bestand und wurde am zweiten Tag ihrer Gültigkeit in den meisten Teilen des Landes eingehalten, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete. Allerdings habe es erneut schwere Kämpfe und Luftangriffe nordwestlich der Hauptstadt Damaskus gegeben. Dort liefern sich Rebellen und regierungstreue Truppen im Tal Wadi Barada heftige Gefechte. In dem Gebiet liegen wichtige Quellen, die für die Wasserversorgung der Hauptstadt bedeutend sind. Nach UN-Angaben sind bis zu vier Millionen Menschen in und um Damaskus von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Mehrere Rebellengruppen kündigten an, die Waffenruhe aufzukündigen, sollten Regierungstruppen weiterhin Rebellengebiete angreifen. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete dagegen von mehreren Verstößen der Aufständischen gegen die Waffenruhe.

Es ist in diesem Jahr bereits der dritte Anlauf, mit einer Waffenruhe den seit fast sechs Jahren andauernden Bürgerkrieg zu beenden, bei dem mehr als 310.000 Menschen getötet wurden. Sollte die Feuerpause halten, sind für Januar Friedensgespräche zwischen den Rebellen und der syrischen Regierung geplant.

Ausgenommen von der Feuerpause sind extremistische Gruppen wie die Terrormiliz Islamischer Staat und die frühere Nusra-Front (heute: Dschabhat Fatah al-Scham), die sich vor einigen Monaten offiziell vom Terrornetzwerk Al-Kaida losgesagt hatte.