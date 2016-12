Die Schockstarre der amerikanischen Linken hatte sich noch nicht ganz gelegt, da plante David Brock bereits den Gegenangriff. Wenige Tage nach dem Überraschungserfolg von Donald Trump wandte sich der berüchtigte Hillary-Clinton-Berater und wichtigste Wadenbeißer der Demokraten in einer E-Mail an rund 200 der finanzkräftigsten Parteifreunde.

Es sei an der Zeit, über die nächsten Schritte unter einem Präsidenten Trump nachzudenken, schrieb Brock laut der Seite Politico in der E-Mail, mit der er sein Netzwerk an Unterstützern zu einem Treffen in seinem Anwesen in Palm Beach einlud. Ausgerechnet am Wochenende des 20. Januar. "Wie kann man den Amtsantritt schließlich besser feiern, als darüber zu reden, wie wir Trump in den Hintern treten können?"

Das Netzwerk soll laut Brock pünktlich zum Wechsel im Weißen Haus die große Gegenoffensive der gerade abgewatschten Demokraten einläuten. Ziel ist es, sich frühzeitig für die Kongresswahlen in den kommenden zwei Jahren zu wappnen, Trump die entscheidenden ersten 100 Tage im Amt so schwierig wie möglich zu machen – und das Erbe von Obama zu bewahren, wo immer es geht. Zugleich sucht das Team um Brock nach der Zukunft der demokratischen Partei. Dazu muss sie die einst sicher geglaubte Wählerschichten von den Konservativen zurückerobern.

Zur Maschinerie der Linken gehören nicht nur Finanziers wie George Soros und Tom Steyer, sondern auch Non-Profit-Organisationen wie Citizens for Responsibility und Media Matters. Letztere hatte der 54-jährige Politikstratege Brock vor gut zehn Jahren gegründet, um die Journalisten im Land zu drängen, den damaligen Präsidenten George W. Bush zur Verantwortung zu ziehen. Heute, so Brock in seinem Appell, sei die Lage im Land "um ein Vielfaches düsterer".

Eigentlich sollte Clinton nach links getrieben werden

Die Democratic Alliance ist für die Linke das, was für die Republikaner die Industriellenbrüder Charles und David Koch mit ihren Milliarden sind. Mit ihrem Einfluss und Vermögen soll sie die Agenda der Partei beeinflussen und vorantreiben. Zum ersten Mal trafen sich die Mitstreiter bereits in der Woche nach der Wahl. Zwar hatten die Veranstalter das Programm kurzfristig umschmeißen müssen, nachdem sie der Ausgang am 8. November eiskalt erwischt hatte. Statt wie geplant Strategien zu entwerfen, wie ein Weißes Haus unter Clinton möglichst weit nach links getrieben werden könnte, ging es bei dem Treffen in Washington nun darum, den großen Rechtsruck unter Trump und einem republikanischen Kongress zu bekämpfen.

Auch außerhalb der bekannten Zirkel formieren sich einflussreiche Trump-Gegner: Dex Torricke-Barton, einst Redenschreiber für Facebooks Mark Zuckerberg und Googles Eric Schmidt, kündigte nur wenige Tage nach der Wahl in einem länglichen Facebook-Post an, seinen gut dotierten Job als Kommunikationschef bei SpaceX nach nur sechs Monaten aufzugeben, um sich hauptberuflich dem Kampf gegen die neue Regierung in Washington zu widmen. "Ich verlasse meinen Traumjob, um einen Albtraum zu bekämpfen", schrieb Torricke-Barton.

Er wolle dabei helfen, eine Graswurzelbewegung aufzubauen, um den Aufstieg von Trump zu stoppen und die "klaffende Lücke" zu schließen, "die sich zwischen den Eliten an den Küsten und den Gemeinden" gebildet habe, die von der Globalisierung zurückgelassen worden seien. "So wie ich es sehe, ist die Welt dabei, verschlossener und weniger mitfühlend zu werden", schrieb Torricke-Barton.