Auf seiner letzten Pressekonferenz in diesem Jahr hat US-Präsident Barack Obama Russland und die syrische Regierung scharf kritisiert. Angesprochen auf die Situation in der Stadt Aleppo, sagte Obama, die Welt sei "geeint in dem Entsetzen über den grausamen Angriff des syrischen Regimes". "Dieses Blut und diese Gräueltaten kleben an ihren Händen."

Obama warf dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad vor, das syrische Volk mit Gewalt hinter sich vereinen zu wollen. Der "Weg zur Legitimität" könne nicht über ein so gewaltsames Vorgehen führen. Der scheidende US-Präsident forderte, unabhängige Beobachter nach Aleppo zu schicken, um die Evakuierung des Ostteils der Stadt zu kontrollieren. Zudem müsse humanitäre Hilfe für die Einwohner der Stadt gewährleistet werden. In Syrien müsse mit Hilfe der Vereinten Nationen (UN) und der Partnerländer der USA ein langfristiger Waffenstillstand gewährleistet werden.



Obama sagte, er fühle sich mitverantwortlich für die Situation der Menschen in Aleppo. Dennoch halte er seine zurückhaltende Politik für die beste Entscheidung. Eine militärische Intervention hätte bedeutet, dass man Syrien erobern müsse. Das hätte eine, so Obama, heftige Reaktion Russlands und des Iran zur Folge gehabt. Seine oberste Priorität sei nun, die verbliebenen Menschen sicher aus Ost-Aleppo zu evakuieren. Dafür appelliere er an Russland, Iran und die Türkei, eine humanitäre Lösung zur Rettung der Menschen zu finden, sagte Obama.



Russland steckte hinter Angriff auf Demokraten

Der US-Präsident äußerte sich auch zu den Vorwürfen, Russland habe die US-Wahl durch Hackerangriffe beeinflusst. Die Informationen der Geheimdienste deuten darauf hin, dass russische Hacker hinter dem Angriff auf die Demokratische Partei in den USA und John Podesta, den Wahlkampfmanager von Hillary Clinton, stecken. Obama sprach davon, dass es Konsequenzen für Russland geben werde. Er forderte Russlands Präsidenten Wladimir Putin persönlich auf, russische Cyberangriffe einzustellen. Er habe darüber mit Putin bereits im September am Rande des G20-Gipfels in China gesprochen.



Er rief seinen Nachfolger Donald Trump dazu auf, diese Untersuchung gegen Russland weiterzuverfolgen. Trump hatte zuletzt gesagt, er glaube nicht an die Involvierung Russlands bei der Wahl und werde die Untersuchungen einstellen. Donald Trump folgt am 20. Januar 2017 auf Barack Obama als 45. Präsident der USA.