Die Neuauszählung der Stimmen der US-Präsidentschaftswahl in Michigan ist per Gericht gestoppt worden. Nachdem ein Gericht des Bundesstaates entschieden hatte, dass die Grünen-Kandidatin Jill Stein nicht berechtigt sei, eine Neuauszählung zu beantragen, nahm Bundesrichter Mark Goldsmith seine vorherige Entscheidung für eine neue Auszählung nun ebenfalls zurück.



Das Gericht in Michigan hatte geurteilt, Stein habe keine Grundlage, die Wahl nach einer Neuauszählung anzufechten. Schließlich habe sie bei der Präsidentschaftswahl am 8. November lediglich ein Prozent aller Stimmen in Michigan geholt und somit keine Chancen auf den Sieg gehabt. Bundesrichter Mark Goldsmith entschied daraufhin, für sein Gericht gebe es keinen Grund mehr, die Neuauszählung trotzdem stattfinden zu lassen.

Erst Montagnacht hatte diese auf seinen Antrag hin überhaupt begonnen. Nun folgte kurze Zeit später der Rückzug. Der Wahlvorstand in Michigan hatte bereits zuvor dafür gestimmt, dass die Auszählung gestoppt wird, falls Goldsmith entsprechend entscheiden würde.

Damit ist der Sieg des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in Michigan über seine demokratische Rivalin Hillary Clinton besiegelt. Der Vorsitzende der Republikaner in Michigan, Ronna Romney McDaniel, begrüßte den Stopp der Auszählung: Er sei ein Sieg für Wähler und Steuerzahler.



Kurz nach dem überraschenden Sieg des Republikaners Donald Trump hatte Stein eine Überprüfung des Ergebnisses in den drei Bundesstaaten Wisconsin, Pennsylvania und Michigan beantragt – in drei sogenannten Swing States, in denen Trump besonders knapp gewonnen hatte. In allen drei Staaten galt seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton zuvor als klare Favoritin.

Den Recount begründete Stein mit angeblichen "Unregelmäßigkeiten". Unter anderem hatten IT-Experten darauf hingewiesen, dass die in Wisconsin benutzten Wahlautomaten anfällig für Hackerangriffe seien. Auch nach der Entscheidung von Bundesrichter Goldsmith wiederholte sie diese Anschuldigungen. Der Zeitung The Detroit Free Press sagte sie, dass die Neuauszählung bislang darauf hindeute, dass es Probleme beim Wahlverfahren in Michigan gegeben habe, besonders in Gemeinden mit Minderheiten und geringen Einkommen.



So wie in Michigan ist auch die Neuauszählung der Stimmen in Pennsylvania gestoppt worden – allerdings von den US-Grünen selbst und auch erst vorläufig. An diesem Freitag soll es eine Anhörung dazu geben, ob dort ebenfalls noch einmal ausgezählt wird. In Wisconsin läuft derzeit eine Stimmenauszählung – dabei hat Trump seinen Vorsprung gegenüber Clinton weiter ausgebaut. An seinem Sieg über Clinton wird sich aller Voraussicht nach nichts ändern.