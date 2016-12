Neuer Rückschlag für die US-Grünen-Politikerin und Präsidentschaftskandidatin Jill Stein: Ein Bundesrichter im Staat Pennsylvania hat ihren Antrag auf Neuauszählung der Stimmen der Präsidentenwahl vom 8. November abgelehnt. Es gebe keine glaubwürdigen Hinweise darauf, dass es zu Hackerattacken und damit zu manipulierten Ergebnissen gekommen sei, begründete der Richter Paul Diamond seine Entscheidung.



Stein hatte in drei US-Bundesstaaten, in denen das Wahlergebnis äußerst knapp ausgefallen war, eine Neuauszählung beantragt: Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. In den Swing States hatte der republikanische Kandidat Donald Trump nach amtlichen Ergebnissen hauchdünn und überraschend gewonnen; in allen drei Staaten galt Clinton zuvor als klare Favoritin. Ihren Antrag begründete Stein mit "Unregelmäßigkeiten". Unter anderem hatten IT-Experten darauf hingewiesen, dass in Wisconsin die Wahlautomaten anfällig für Hackerangriffe seien.

Wahlmänner Wahlmänner im US-Wahlsystem US-Präsident kann jeder geborene US-Bürger werden, der mindestens 35 Jahre alt ist. Wahlberechtigt sind Bürger ab dem 18. Lebensjahr. Die Wähler stimmen nicht direkt über ihren künftigen Präsidenten beziehungsweise ihre künftige Präsidentin ab. Stattdessen wählen sie Wahlmänner und -frauen der jeweiligen Parteien. Diese Stellvertreter küren dann den Staatschef und seinen Vertreter. Für den Einzug ins Weiße Haus muss ein Kandidat wenigstens 270 der 538 Wahlmännerstimmen erhalten. Die Zahl der Wahlmänner für die Bundesstaaten spiegelt ihre jeweilige Bevölkerungsstärke wider. Kalifornien etwa verfügt über 55 Vertreter, das kleine Delaware nur über 3. Mit Ausnahme von Maine und Nebraska bekommt der Kandidat mit den meisten Stimmen alle Wahlmänner aus dem Bundesstaat zugesprochen – egal, wie knapp die Mehrheit ausfällt. Die Folge ist, dass ein Kandidat Präsident werden kann, obwohl nicht die Mehrheit der Wähler für ihn gestimmt hat. Das US-Wahlsystem führt außerdem dazu, dass es am Ende vor allem auf die sogenannten Swing States ankommt, in denen sich Mehrheiten für Republikaner und Demokraten traditionell abwechseln.

Da die Neuauszählung vom Antragsteller bezahlt werden muss, sammelte Stein dafür per Crowdfunding mehrere Millionen Dollar an Spenden ein. Um der unterlegenen Kandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, doch noch zur Präsidentschaft zu verhelfen, hätte Stein beweisen müssen, dass Clinton in allen drei Staaten vorne lag.



Zwischenzeitlich hatten die Grünen die Neuauszählung in Pennsylvania selber aus Kostengründen abgebrochen. Zuvor hatte bereits ein Bundesrichter die beantragte Neuauszählung auch in Michigan gestoppt. In Wisconsin läuft sie noch. Jedoch machte Clinton nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen lediglich 25 Stimmen auf Trump gut, insgesamt lag sie aber immer noch um etwa 22.000 Stimmen hinter ihm.



Es galt von vornherein als unwahrscheinlich, dass eine Neuauszählung etwas an seinem Wahlsieg ändern würde. Stein selbst hatte bei der Präsidentenwahl in den drei Staaten etwa ein Prozent der Stimmen oder sogar weniger erreicht.