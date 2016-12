Nach dem verlorenen Referendum zur Verfassungsreform hat der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi seinen Rücktritt angekündigt. Er werde am Montag sein Rücktrittsgesuch bei Staatschef Sergio Matterella einreichen, sagte Renzi kurz nach Mitternacht bei einer im Fernsehen übertragenen Rede. Die Gegner der von ihm vorangetriebenen Verfassungsreformen hätten einen "außerordentlich deutlichen" Sieg errungen.

Renzi räumte seine Niederlage ein. "Das Nein hat gewonnen", sagte er in der Nacht zum Montag in Rom. Per Twitter bedankte er sich bei den Wählern. "Dennoch danke an alle", schrieb er kurz nach Mitternacht am Montag. Er teilte mit, dass er "in einigen Minuten" am Regierungspalast in Rom sprechen werde. Renzi hatte im Fall eines "Nein" beim Referendum seinen Rücktritt in Aussicht gestellt.







Grazie a tutti, comunque. Tra qualche minuto sarò in diretta da Palazzo Chigi. Viva l'Italia!

Ps Arrivo, arrivo😀 — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 4, 2016

Die Befürworter einer Verfassungsreform in Italien sind Hochrechnungen zufolge deutlich abgeschlagen. Bei dem Referendum vom Sonntag votierten nach Auszählung von 1.100 von 61.000 Wahllokalen etwa 60 Prozent gegen den Reformvorschlag von Ministerpräsident Matteo Renzi, etwa 40 Prozent dafür. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 64 Prozent, teilte das Innenministerium mit.

Die Gegner des Reformvorschlags zeigten sich erfreut über das Ergebnis. Wenn sich die Prognosen bewahrheiten sollten, sei es ein "Sieg des Volkes gegen die starken Mächte", sagte Matteo Salvini, Chef der rechtspopulistischen Lega Nord. Er rief Ministerpräsident Matteo Renzi zum Rücktritt auf, wenn die Italiener die Verfassungsreform wirklich abgelehnt hätten.

Renzi-Rücktritt setzt EU unter Druck

Ministerpräsident Matteo Renzi hat sein politisches Schicksal an den Ausgang des Referendums gebunden. Renzi wird sich dem stellvertretenden Sprecher seiner Partei Partito Democratico (PD), Lorenzo Guerilli, zufolge gegen Mitternacht zu dem Ausgang der Wahl äußern. Ein Rücktritt Renzis könnte die drittgrößte Volkswirtschaft Europas in eine schwere politische Krise stürzen.

Ziel seiner Reform ist es, die häufigen Regierungswechsel in Italien und die langwierigen Prozesse im Gesetzgebungsverfahren zu beenden. Zusätzlich ist vorgesehen, dass die Regionen eine Reihe von Kompetenzen an Rom abgeben, etwa um Infrastrukturprojekte zu beschleunigen.

Kern der bereits vom Parlament beschlossenen Verfassungsreform ist die Abschaffung der Gleichberechtigung beider Kammern: So ist vorgesehen, den Senat von derzeit 315 auf 100 Mitglieder zu verkleinern. Er soll außerdem der Regierung nicht mehr das Misstrauen aussprechen können und nur noch über eine begrenzte Anzahl von Gesetzen befinden dürfen.