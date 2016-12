Was wird diese Woche wichtig – so heißt das gemeinsame Audioformat von ZEIT ONLINE und detektor.fm zum Wochenstart. Jeden Montagvormittag analysieren und kommentieren Kollegen von ZEIT ONLINE im Gespräch mit den Moderatoren des Internetradios die großen politischen und gesellschaftlichen Themen der Woche – um 8.45 Uhr live auf detektor.fm und anschließend hier zum Nachhören.

Die Österreicher haben endlich entschieden. Sie haben den Grünen Alexander Van der Bellen in der wiederholten Stichwahl mit überraschend klarer Mehrheit zum Bundespräsidenten gewählt. In Berlin und Brüssel sorgt das für große Erleichterung. Denn Van der Bellen steht für einen klaren proeuropäischen Kurs und eine offene Gesellschaft. Das war offensichtlich für viele seiner Wähler ausschlaggebend. Und es sendet eine Botschaft, die in den nächsten Tagen auch die europäische Debatte bestimmen wird: Man kann mit einem eindeutigen Bekenntnis zur EU Wahlen gegen Populisten gewinnen! Man muss sich nicht vor ihnen verstecken.

Allerdings haben 48 Prozent der Österreicher, also fast die Hälfte, für den FPÖ-Kandidaten gestimmt. Das zeigt, wie gespalten das Land ist, und wie groß der Frust über die verkrusteten politischen Strukturen in unserem Nachbarland. Das zeigte sich schon, als es keiner der beiden Kandidaten der Regierungsparteien SPÖ und ÖVP in die Stichwahl schaffte. Erstmals seit dem Krieg steht nun ein Politiker einer anderen Partei an der Spitze des Staates.



In Italien ging das Verfassungsreferendum für Ministerpräsident Matteo Renzi gründlich schief. Nur 40 Prozent stimmten für seine Vorlage, mit der er das Regieren vereinfachen und beschleunigen wollte – so wie es sein Stil ist. 60 Prozent aber votierten dagegen, auch weil er das Referendum zu einer Abstimmung über seine Person und seine Politik gemacht hatte. Wie angekündigt trat er deshalb auch zurück.



Die Frage ist nun, wie Präsident Sergio Mattarella reagiert: Beauftragt er einen anderen Politiker aus Renzis sozialdemokratischer Partei Partito Democratico (PD) mit der Regierungsbildung, oder setzt er einen Technokratenkabinett ein, das Neuwahlen vorbereiten soll? Bei Neuwahlen könnte die radikale, europafeindliche Partei Fünf Sterne stärkste Kraft werden. In jedem Fall steht Italien vor unsicheren Zeiten, und das in einer anhaltenden Wirtschafts- und Bankenkrise. Das könnte zu neuen Turbulenzen in der Eurozone führen.



Angela Merkel dagegen kann auf dem am Dienstag beginnenden CDU-Parteitag mit einer klaren Mehrheit bei ihrer Wiederwahl als Parteichefin rechnen, nachdem sie sich zu ihrer vierten Kanzlerkandidatur bereit erklärt hat. Wie hoch die Zustimmung ausfällt, hängt allerdings davon ab, ob sie der verunsicherten Partei in ihrer Rede wieder eine klare Orientierung geben kann. Viele Delegierte hadern immer noch mit ihrer Flüchtlingspolitik. Deshalb hat der Parteivorstand einen Leitantrag vorgelegt, der sich für die rasche Abschiebung abgelehnter Asylbewerber ausspricht. So etwas wie 2015 dürfe sich nicht wiederholen: Das ist Merkels Zugeständnis an die Kritiker. Eine von der CSU geforderte Obergrenze soll es aber nicht geben.



In einem weiteren Antrag fordert der baden-württembergische Innenminister und Parteivize Thomas Strobl zudem eine Ausweitung der Abschiebehaft, eine Kürzung von Sozialleistungen für abgelehnte Asylbewerber und ein Abschiebezentrum in Ägypten. Auch über ein Burka-Verbot soll diskutiert werden. Wird das alles beschlossen, rückt die CDU deutlich nach rechts, um AfD-Wähler zurückzuholen und ihre eigenen Anhänger zu halten.



