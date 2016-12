Was wird diese Woche wichtig – so heißt das gemeinsame Audioformat von ZEIT ONLINE und detektor.fm zum Wochenstart. Jeden Montagvormittag analysieren und kommentieren Kollegen von ZEIT ONLINE im Gespräch mit den Moderatoren des Internetradios die großen politischen und gesellschaftlichen Themen der Woche – um 8.45 Uhr live auf detektor.fm und anschließend hier zum Nachhören.

Die verbliebenen Bewohner von Ost-Aleppo haben ein nervenaufreibendes Wochenende hinter sich. Mehrfach wurde ihre angekündigte Evakuierung gestoppt. Jetzt hofft der UN-Sicherheitsrat, zum ersten Mal seit Langem einen einstimmigen Beschluss zu fassen und unabhängige Beobachter in die Region schicken zu können. Sie sollen sicherstellen, dass die Evakuierten, die angesichts der eisigen Temperaturen oftmals krank und schwach sind, gut versorgt werden.

Gleichzeitig stellt sich in den USA der designierte US-Präsident Donald Trump erneut zur Wahl. 538 Wahlmänner kommen in den US-Bundesstaaten zusammen, um ihre Stimme abzugeben. Es wird davon ausgegangen, dass sie sich in der Regel an die Empfehlung ihrer Wähler halten – und dass Trump so um die 306 Wahlmänner und damit eine Mehrheit auf sich vereinen kann. Doch manche Trump-Gegner hoffen noch auf ein kleines Wunder.

In Deutschland hat SPD-Chef Sigmar Gabriel mal wieder den Populisten in sich entdeckt. Er fordert die Kürzung des Kindergelds für EU-Ausländer, deren Kinder nicht in Deutschland leben. Was hat sich Gabriel dabei gedacht?



Hier das Gespräch zum Nachhören: