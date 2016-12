Eine Nachzählung der Stimmen im US-Bundesstaat Wisconsin hat den Sieg des designierten Präsidenten Donald Trump bestätigt. Der habe nach erneuter Zählung von fast drei Millionen Wahlzetteln 162 Stimmen hinzugewonnen und damit weiter einen Vorsprung von mehr als 22.000 Stimmen vor seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton, teilte die Wahlkommission mit.

Die grüne Kandidatin Jill Stein hatte die Nachzählung beantragt und die Kosten dafür übernommen. Auch in Michigan und Pennsylvania versuchte sie, eine Neuauszählung zu erreichen. Gerichte in den beiden Bundesstaaten lehnten das aber ab.

Bei der Nachzählung in Wisconsin wurden keine groben Unregelmäßigkeiten oder Hackerangriffe auf die Wahlautomaten festgestellt. IT-Experten hatten vorher darauf hingewiesen, dass die Automaten besonders anfällig seien.



Bis Dienstag muss das amtliche landesweite Endergebnis der US-Wahl vom 8. November bekanntgegeben werden. Es galt von vornherein als unwahrscheinlich, das eine Neuauszählung etwas an Trumps Wahlsieg ändern würde.

Trump verschob unterdessen eine Pressekonferenz, bei der er über die Zukunft seiner Unternehmen Auskunft geben wollte. Diese soll nun im Januar stattfinden, wie eine Sprecherin sagte.

Der Wahlsieger wollte ursprünglich am Donnerstag in New York gemeinsam mit seinen Kindern Einzelheiten dazu bekanntgeben, wer künftig seine Geschäfte führen wird. Trump hatte angekündigt, sich komplett aus seinen Unternehmen zurückziehen zu wollen. Seine letzte richtige Pressekonferenz war im Juli.