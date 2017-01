Türkei - Identität von Attentäter in Istanbul steht angeblich fest Die türkische Regierung teilte mit, der Attentäter vom Silvesterabend sei ein Mann aus Kirgisistan. Zudem habe man 20 Personen verhaftet, die an der IS-Miliz angehören sollen. © Foto: Yagiz Karahan/reuters

Als Reaktion auf den islamistischen Anschlag in der Silvesternacht hat die türkische Polizei weitere Verdächtige festgenommen. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurden mehrere Uiguren aus der chinesischen Provinz Xinjiang in Istanbul von einer Spezialeinheit in Gewahrsam genommen. Zuvor seien Hinweise eingegangen, wonach sich Kontaktleute des Attentäters in der Gegend versteckten.

Bereits vor den letzten Razzien waren 36 Verdächtige festgenommen worden. Der Hauptverdächtige, bei dem es sich Medienberichten zufolge um einen jungen Mann aus Kirgisistan oder Usbekistan handeln soll, der zuvor für die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien kämpfte, ist weiterhin flüchtig. Er war nach dem Massaker im Nachtclub Reina am frühen Sonntagmorgen unerkannt entkommen; 39 Menschen soll er erschossen haben.

Nach Angaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten Veysi Kaynak war der Täter ein gut trainiertes Mitglied einer Terrorzelle, der das Attentat trotz einer Reihe von Unterstützern allein begangen hat. Dem Sender A Haber sagte er, der Mann sei vermutlich Uigure, und verwies auf die Festnahmen in Istanbul. Zur Staatsangehörigkeit des Täters wollte Kaynak "vorerst nichts sagen".



Grenzkontrollen verstärkt

Der Vizepremier zeigte sich aber zuversichtlich, dass der Attentäter bald gefunden wird. So hätten die Sicherheitskräfte die "Identität des Terroristen" festgestellt sowie mögliche Aufenthaltsorte und Verbindungen des Verdächtigen herausgefunden. "Die laufenden Ermittlungen im Inland sind Erfolg versprechend", sagte Kaynak, schloss zugleich aber nicht aus, dass dem Attentäter die Flucht ins Ausland gelungen ist. Gleichwohl verschärften die Behörden die Kontrollen an den Landesgrenzen zu Griechenland und Bulgarien. Wie die Nachrichtenagentur Dogan berichtet, wurden etwa mehrere Kontrollposten bei Edirne im Westen der Türkei errichtet.

Bei der Suche nach dem Täter und seinen Hintermännern geht die türkische Regierung fest davon aus, dass der Mann Hilfe von außen gehabt hat. Anders, so Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, sei dieser Anschlag nicht möglich gewesen. Die Tat erscheine vielmehr wie "eine Geheimdienstoperation". Die regierungsnahe Presse hatte zuvor die USA verantwortlich gemacht und der amerikanischen Regierung vorgeworfen, die IS-Miliz zu unterstützen.

Türkei als Schutzmacht der Uiguren

Sollte sich bewahrheiten, dass der Verdächtige tatsächlich ein Uigure ist, könnte die türkische Regierung ihr Verhältnis zu dieser Gruppe ändern. So setzt sich die Türkei eigentlich seit Langem für das Turkvolk ein, das sich als muslimische Minderheit im Nordwesten Chinas von der kommunistischen Führung des Landes unterdrückt fühlt. 2009 etwa nannte der damalige türkische Ministerpräsident und heutige Staatschef Recep Tayyip Erdoğan das Vorgehen gegen die Uiguren "eine Art Genozid", was China empört zurückwies. Die chinesischen Behörden erheben stattdessen Terrorismus- und Separatismusvorwürfe gegen uigurische Gruppen.