Großbritanniens Premierministerin Theresa May ist als erste ausländische Regierungschefin von dem neuen US-Präsidenten Donald Trump empfangen worden. Nach einem einstündigen Gespräch sprach Trump von einer "ganz besonderen Beziehung" beider Länder. Er kündigte an, enge Handelsbeziehungen mit dem Königreich unterhalten zu wollen.



"Ein freies, unabhängiges Großbritannien ist ein Segen für diese Welt und unsere Bande waren niemals größer", sagte Trump, wohl auch mit Blick auf den geplanten Austritt des Königreichs aus der EU. Später wurde er deutlicher: "Ich denke, der Brexit wird fantastisch werden für das Vereinigte Königreich", sagte der US-Präsident.



"Ich bin sicher, dass ein Handelsvertrag zwischen den USA und Großbritannien für beide Länder von Interesse ist", sagte May. Die britische Premierministerin gratulierte Trump zu dessen "erstaunlichem Wahlsieg". Gemeinsam habe man über den Kampf gegen den Terror und über eine Vertiefung der Zusammenarbeit der Geheimdienste gesprochen. Amerika und Großbritannien seien sich einig, dass die Nato das "Bollwerk" der westlichen Welt sei: "Herr Präsident, Sie haben gesagt, Sie stünden hundert Prozent hinter der Nato", sagte May. Allerdings müsse man die Ausgaben für Verteidigung auf gemeinsame Schultern verteilen.



Für May war es ein schwieriger Besuch: Sie wollte Trump an seine globalen Verpflichtungen, beispielsweise in der Nato als gemeinsamem Verteidigungsbündnis, erinnern und gleichzeitig versuchen, wirtschaftliche Bande zu den USA aufzubauen – um die Folgen des Austritts aus dem Europäischen Binnenmarkt abzufedern.



Unklare Aussage zur Folter

Dass May als erste ausländische Regierungschefin zu Trump reisen darf, wurde von der britischen Regierung als ein Zeichen der Wertschätzung der neuen US-Regierung für die transatlantische "Sonderbeziehung" gepriesen. Die britischen Oppositionsparteien kritisierten hingegen, sie schmeichele sich bei dem umstrittenen Präsidenten ein. May sagte, dass Trump und sie ein sehr partnerschaftliches Gespräch geführt hätten. Auf Fragen nach inhaltlichen Konflikten antwortete sie nicht.

Vor ihrem Besuch im Oval Office hatte May eine Rede vor republikanischen Abgeordneten in Philadelphia gehalten. Darin warnte sie die USA vor einer zu großen Nähe zu Russland. Sie betonte zudem die Bedeutung internationaler Organisationen wie der Nato, der UN und der Weltbank.

Dass Trump erwägt, bei Verhören künftig wieder Folter wie das umstrittene Waterboarding zuzulassen, hatte May bereits auf ihrer Anreise kritisiert. Großbritannien missbillige Folter "absolut", sagte die britische Premierministerin. Trump betonte nach dem Gespräch, sein eigener Geheimdienstchef sei ebenfalls skeptisch, was Folter betreffe. Und der sei der "Experte".

Ende der Sanktionen gegen Russland?

Trump will am Samstag mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren. Seine Beraterin Kellyanne Conway sagte, die beiden Staatschefs könnten über die US-Sanktionen gegen Russland sprechen. Der republikanische US-Senator John McCain warnte den Präsidenten vor einer Aufhebung der Sanktionen. Er hoffe, dass Trump und die Regierung einen solchen "unbesonnenen Kurs" ablehnen, sagte McCain, der in seiner Partei einer der einflussreichsten Außenpolitiker ist. "Wenn er das nicht tut, dann werde ich mit meinen Kollegen darauf hinarbeiten, dass die Sanktionen gegen Russland in einem Gesetz festgeschrieben werden."

Trump sagte in der Pressekonferenz mit May, er sei sich noch gar nicht sicher, ob Putin und er miteinander auskommen würden. Oft habe man Erwartungen an Menschen, die sich dann bei näherem Kennenlernen ganz anders herausstellten.



Am Samstag will Trump außerdem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef François Hollande telefonieren.