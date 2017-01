Der britische EU-Botschafter Sir Ivan Rogers gibt vorzeitig seinen Posten ab. Das bestätigte das britische Außenministerium. Einen Grund wolle man zurzeit nicht nennen, sagte ein Sprecher des Ministeriums der BBC.



Der Schritt kommt überraschend, eigentlich sollte Rogers erst im November abtreten. Damit verliert Großbritannien wenige Monate vor dem erwarteten formellen Beginn des Brexit seinen wichtigsten Diplomaten in Brüssel.

Der Vorsitzende des Brexit-Ausschusses im britischen Parlament, Hilary Benn (Labour), bezeichnete den Rücktritt des Diplomaten als "keine gute Sache". Die Regierung müsse sich nun schnell um Ersatz bemühen.



Rogers war 2013 vom damaligen Ministerpräsidenten David Cameron berufen worden. Zuvor hatte er Cameron in EU-Fragen beraten.



Im Brexit-Wahlkampf war Rogers den Befürwortern mit Hinweisen auf die Schwierigkeiten eines EU-Austritts begegnet. So prognostizierte Rogers laut BBC, dass der Prozess insgesamt bis zu zehn Jahre dauern könnte und am Ende an der Ratifikation in einem nationalen Parlament scheitern könne. Daraufhin waren Forderungen erhoben worden, Rogers mit einem Botschafter zu ersetzen, der stärker für den Brexit eintritt.

Der Vorsitzende der Leave.EU-Vereinigung, Arron Banks, begrüßte den Schritt. "Dieser Mann ist viel zu pessimistisch und nur noch eine alte Wache der proeuropäischen Fraktion", sagte Banks.



Die Briten hatten im vergangenen Jahr in einem Referendum mit knapper Mehrheit den Austritt aus der EU beschlossen. Ministerpräsidentin Theresa May will den formellen Antrag auf einen EU-Austritt bis Ende März stellen. Die dann beginnenden Verhandlungen sollen möglichst bis zum Oktober 2018 abgeschlossen werden.