Die Meldung kam praktisch aus dem Nichts: Ivan Rogers, Großbritanniens Chefdiplomat bei der EU, hat nur wenige Wochen vor dem geplanten Beginn des EU-Austrittsprozederes seinen Posten in Brüssel aufgegeben.

In einer E-Mail an seine Mitarbeiter, die am frühen Mittwochmorgen in den britischen Medien die Runde zu machen begann, erklärt Rogers zunächst noch, dass es am besten wäre, wenn während des gesamten Brexit-Prozesses dasselbe diplomatische Team zum Einsatz käme. Eigentlich sollte Rogers, der seit 2013 Londons Gesandter in Brüssel ist, seinen Posten planmäßig im Oktober abgeben. "Es würde offensichtlich keinen Sinn ergeben, wenn meine Rolle später in diesem Jahr in andere Hände übertragen wird", schreibt er in seiner E-Mail. Er habe daher beschlossen, jetzt zurückzutreten.

So weit, so gut. Wenige Absätze später wird er jedoch wesentlich konkreter. Rogers schreibt, führende Minister bräuchten jetzt "euer detailliertes, ungeschminktes – selbst wenn das unangenehm ist – und nuanciertes Verständnis der Sichtweisen, Interessen und Anreize der anderen 27 (EU-Staaten)." Er hoffe, schreibt Rogers weiter, die Mitarbeiter der britischen Vertretung in Brüssel würden weiterhin "unbegründete Argumente und konfuses Denken" infrage stellen und sich nie davor fürchten, "denjenigen, die an der Macht sind, die Wahrheit zu sagen". Dann schreibt Rogers: "Ich hoffe, dass ihr euch in diesen schwierigen Momenten gegenseitig unterstützt, wenn ihr Botschaften überbringen müsst, die denjenigen, die sie hören müssen, unliebsam sind."

Mit seiner frappierend deutlichen E-Mail bestätigt Rogers, was schon in den vergangenen Wochen immer deutlicher geworden war: dass es einen großen Knall zwischen ihm und führenden Ministern gegeben hat.



Warnungen trafen auf taube Ohren

Im Dezember berichtete die BBC, Rogers habe einige Wochen zuvor führende Minister davor gewarnt, dass die Verhandlungen mit der EU zehn Jahre lang dauern könnten. Und selbst dann wäre es unklar, ob alle EU-Mitgliedstaaten einem eventuellen Abkommen zustimmen würden. Rogers versuchte zudem, Erwartungen zurückzuschrauben, wonach die EU Großbritannien vollen Zugang zum Europäischen Binnenmarkt gewähren könnte unter den Bedingungen, die sich London wünscht.



Rogers' vertraulich geäußerte Einschätzung unterscheidet sich deutlich von den Äußerungen einiger führender Regierungsmitglieder. Außenminister Boris Johnson etwa erklärte kürzlich einem italienischen Minister, dass die EU London den Zugang zum Binnenmarkt schon nicht verwehren werde, da sein Land ja keine Einbußen bei seinen Prosecco-Exporten hinnehmen wolle. Damit zog er reichlich Spott auf sich.



Downing Street spielte Rogers' Einschätzungen herunter und erklärte, er habe damit lediglich wiedergegeben, was er von Vertretern einiger EU-Staaten gehört habe. Doch Brexit-Hardliner und rechtslastige Tageszeitungen stürzten sich auf den Botschafter. Das Boulevardblatt Daily Mail bezeichnete Rogers' Äußerung als Teil eines "Propaganda-Blitzkrieges" von EU-Unterstützern. Anstatt "die weiße Flagge zu hissen", solle das Außenministerium Diplomaten einstellen, die "Willenskraft, Einfallsreichtum und Patriotismus" besäßen, anstatt "endlos Schwermut zu verbreiten". Einige Beobachter mutmaßten schon damals, Rogers' Äußerungen könnten geleakt worden sein, um dabei zu helfen, ihn aus dem Amt zu drängen.

Brexit-Hardliner hießen die Ankündigung von Rogers' Rücktritt entsprechend willkommen. Der frühere Chef der rechtspopulistischen United Kingdom Independence Party, Nigel Farage, legte nahe, "sehr viel mehr Diplomaten" sollten Rogers' Vorbild folgen und zurücktreten. "Die Welt hat sich verändert. Das politische Establishment in diesem Land und der diplomatische Dienst finden sich einfach nicht mit dem Ergebnis der (Brexit-)Abstimmung ab." Premierministerin May solle Rogers durch einen "strammen Brexiteer" ersetzen.