Es begann am Samstagmorgen mit einem Dutzend Menschen auf dem John F. Kennedy Airport in New York. Kurz nachdem US-Präsident Donald Trump per Dekret angewiesen hatte, Flüchtlinge und Menschen aus mehreren muslimischen Staaten zurückzuweisen, fanden sich die ersten Demonstranten auf dem Flughafen ein. Sie wollten sich mit den betroffenen Reisenden und Flüchtlingen solidarisieren. Im Laufe des Tages schlossen sich ihnen Tausende weitere Unterstützer an mehreren US-Flughäfen an und forderten, dass die Betroffenen den Transitbereich verlassen dürfen.