"Emirates Flug 225 aus Dubai ist soeben gelandet." Die Lautsprecherstimme in der Empfangshalle G des Flughafens San Francisco geht in lautem Jubel unter. Aisha Saeidi trommelt im Rhythmus gegen die Gitterstäbe zum Transitbereich. Sie ist 12 Jahre alt, trägt Kopftuch und ist in ihrem Element. "No hate, no fear, refugees are welcome here!"Kein Hass, keine Angst, Flüchtlinge sind hier willkommen. So sieht Aisha das. Anders als Donald Trump. Für den US-Präsidenten sind Flüchtlinge nicht länger willkommen.



Die ersten Reisenden, die dann aus dem Transitbereich kommen, sind Geschäftsleute, Rollkoffer hinter sich herziehend, verwirrte Blicke. Auf der anderen Seite der Absperrung warten ein paar Tausend Menschen mit Snacks, Postern, Flaggen und einer Blaskapelle als würden sie Charles Lindbergh nach seinem ersten Atlantikflug begrüßen. Eine Frau sieht Aisha, die die Faust reckt wie eine Revolutionskämpferin, und erwidert die Geste – offenbar berührt von der Komik der Situation: Ein muslimisches Mädchen begrüßt "Flüchtlinge", die sich als weiße Anzugträger herausstellen.

Aisha Saeidi, Tochter eines Einwanderers aus dem Jemen, will Flüchtlinge begrüßen – doch dann kommen nur Anzugträger aus Kalifornien. © Christina Felschen/Zeit Online

Die Geschäftsleute steigen in Taxis, die Tür zum Transitbereich fällt zu. Die Menschen, auf die Aisha wirklich wartet, tauchen nicht auf: Flüchtlinge sowie Einwanderer aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern, die durch Trumps Erlass vom vergangenen Freitag für temporär an der Einreise gehindert werden. Für Syrer gilt die Verordnung auf unbestimmte Zeit.

Trumps Einreisestopp für Muslime und Flüchtlinge Syrer Das US-Außenministerium darf auf unbestimmte Zeit keine Visa mehr für Syrer ausstellen. Die Asylverfahren für Flüchtlinge aus dem Kriegsland werden nicht weiter bearbeitet. Dies bleibt so lange gültig, bis Trump festlegt, dass genug Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden sind, damit mögliche Terroristen die Schwächen in dem jetzigen System nicht mehr ausnutzen können. Flüchtlinge Das gesamte US-Flüchtlingsprogramm wird für vier Monate ausgesetzt. In der Zwischenzeit soll überprüft werden, ob die Asylsuchenden ausreichend überprüft werden, bevor ihr Asylantrag genehmigt wird und sie sich in den USA niederlassen dürfen. Der vorerst verhängte Einreisestopp klammert jene Flüchtlinge aus, die wegen religiöser Verfolgung in ihrem Heimatland in die USA fliehen wollen und zu Hause eine Minderheit darstellen. Begünstigt werden könnten so beispielsweise Christen, die in Ländern mit muslimischer Mehrheit leben. Muslime Menschen aus Ländern, in denen eine erhöhte Terrorgefahr besteht, dürfen seit der Unterzeichnung des Dekrets am 27. Januar für die kommenden 90 Tage nicht mehr einreisen. Das betrifft Staatsbürger des Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen, alles Länder mit einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit. Die Anordnung wurde in den ersten Stunden nach Inkrafttreten des Dekrets auch bei Menschen mit gültigen Visa angewandt. Die Gerichte haben mittlerweile reagiert: Per einstweiliger Verfügung wurden wesentliche Teile des Dekrets erst einmal außer Kraft gesetzt. Dies betrifft vor allem Reisende, die einen Doppelpass, eine Green Card sowie einen anderen legalen Aufenthaltsstatus in den USA haben.

Nur Stunden nach dem Erlass sammelten sich die ersten Demonstranten an den Flughäfen von New York, Washington D.C., Los Angeles, Chicago, Dallas – und eben San Francisco; seither fordern Tag und Nacht Tausende die Freilassung von Reisenden, die nach ihrer Ankunft im Transitbereich festgehalten werden.

"Was kommt als Nächstes?"

Am Samstagabend ein Teilerfolg: Bundesrichterin Ann Donnelly entschied, dass keine Reisenden abgeschoben werden dürfen, die sich zum Zeitpunkt des Erlasses bereits an US-Flughäfen aufhalten würden oder einen genehmigten Flüchtlingsantrag oder ein Visum hätten.



Man just reunited with his family talks about his experience being detained since 9:40. Says 50 people still detained at #SFO #MuslimBan pic.twitter.com/K9o8cmuOyy — Jessica Christian (@jachristian) January 29, 2017

Daraufhin wurden an Flughäfen landesweit etwa 200 Menschen freigelassen, fünf davon in San Francisco – darunter ein 69-jähriger Iraker, der zu seinem in Kalifornien lebenden Sohn durchgelassen wurde. "Was kommt als Nächstes?", fragte sein Sohn Mohammed al-Rawi vor Journalisten. "Werden sie Lager für Muslime errichten und uns hineinstecken?"