Kurz vor der geplanten Amtsübergabe an den neu gewählten Präsidenten Adama Barrow hat das Parlament im westafrikanischen Gambia einen dreimonatigen Ausnahmezustand verhängt. Damit kann sich der abgewählte Staatschef Yahya Jammeh zunächst weiter an der Macht halten. Das Parlament beschloss ebenfalls, sein Mandat um drei Monate zu verlängern, wie im staatlichen Fernsehen bekannt gegeben wurde.



Jammeh hatte die Präsidentenwahl am 1. Dezember gegen den Geschäftsmann Barrow verloren und dies zunächst auch anerkannt. Dann aber änderte er seine Meinung und focht mit seiner Partei das Wahlergebnis vor dem Obersten Gerichtshof an. Er will nun so lange im Amt bleiben, bis die Richter eine Entscheidung gefällt haben.

Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hat Jammeh zur Amtsübergabe am Donnerstag aufgefordert und Truppen bereitgestellt, die in dem kleinen Land militärisch eingreifen könnten. Kulturminister Benjamin Roberts erklärte einen Rücktritt und war damit der sechste Minister innerhalb von weniger als 48 Stunden, der sich von Jammeh abwandte. Zuvor hatten Handels-, Außen-, Finanz-, Umwelt- und Sportminister ihre Rücktritte verkündet. Der Kommunikationsminister sei bereits aus dem Land geflohen.

Jammeh regiert seit 22 Jahren. Der 51-jährige Präsident hatte sich 1994 an die Macht geputscht und die frühere britische Kolonie seitdem mit harter Hand regiert. Er wollte eine weitere, fünfte Amtszeit erreichen. Jammeh hatte das mehrheitlich muslimische Gambia im vergangenen Jahr überraschend zu einer islamischen Republik erklärt.



Die Gerichte haben bereits damit begonnen, Menschen aus Gefängnissen freizulassen, die gegen Jammehs Regierung protestiert hatten. Barrow hatte versprochen, politische Gefangene zu befreien.