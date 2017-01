Die türkischen Behörden haben Haftbefehle gegen fast 400 Unternehmer erlassen, denen Verbindungen zum Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen werden. Nach Berichten staatlicher Medien ergingen 380 Haftbefehle gegen Geschäftsleute wegen Finanzierung von Gülen-Einrichtungen. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, zeitgleich mit den Haftbefehlen seien Anordnungen zur Durchsuchung der Privat- und Geschäftsräume der Beschuldigten erteilt worden.

Unter den Beschuldigten sind auch zwei ranghohe Manager des Medienkonzerns Dogan, die am Vormittag festgenommen worden. Wie der Konzern selbst mitteilte, wurden sowohl Chefjustiziar Erem Turgut Yücel als auch der frühere Vorstandsvorsitzende Yahya Üzdiyen in Gewahrsam genommen sowie ihre Wohnungen und privaten Büroräume durchsucht.

Zur mächtigen Dogan-Gruppe gehören unter anderem die auflagenstarke Tageszeitung Hürriyet, der Fernsehsender CNN Türk und die Agentur Dogan. Darüber hinaus ist der Konzern auch im Bau- und Energiesektor aktiv und hält unter anderem Beteiligungen an Finanz-, Energie- und Tourismusunternehmen.

Bereits Anfang Dezember geriet die Holding in den Fokus der Ermittlungen, als der Dogan-Vertreter in Ankara, Barbaros Muratoğlu, festgenommen wurde. Auch ihm wirft die Justiz vor, Verbindungen zur Bewegung des Predigers Gülen zu unterhalten, die in der Türkei als Terrorbewegung eingestuft und für den gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli verantwortlich gemacht wird. Gülen selbst – der sich seit Jahren im Exil in den USA befindet – streitet jede Verwicklung ab.

Dennoch wurden seit dem Umsturzversuch mehr als 100.000 angebliche Gülen-Anhänger in Militär, Polizei, Justiz und Verwaltung sowie dem Bildungssektor festgenommen, entlassen oder suspendiert. Zudem wurden zahlreiche Schulen, Medien, Firmen und Organisationen aus dem Umfeld der Gülen-Bewegung geschlossen. Das Recht für solch umfängliche Maßnahmen weiß die türkische Regierung auf ihrer Seite: In der Türkei gilt der Ausnahmezustand, der am Montag erneut um drei Monate verlängert wurde.