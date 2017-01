Bevor die britische Regierung den Austritt des Landes aus der Europäischen Union einleiten kann, muss das Parlament der Austrittserklärung zugestimmt haben. Das entschied der britische Supreme Court mit einer Mehrheit von acht zu drei Stimmen in einem mit Spannung erwarteten Urteil. Die höchstrichterliche Entscheidung stellt klar, wer das letzte Wort bei der Abtrennung Großbritanniens von der EU hat. Die Parlamente von Schottland, Wales und Nordirland müssen laut der Gerichtsentscheidung aber beim EU-Austrittsverfahren nicht konsultiert werden.

Generalstaatsanwalt Jeremy Wright, der die britische Regierung in dem Prozess vertrat, sagte, diese sei enttäuscht, werde aber trotzdem "alles Notwendige tun", um das Urteil umzusetzen. Ein Regierungssprecher bestätigte, die Austrittserklärung werde wie geplant Ende März nach Brüssel geschickt. "Das heutige Urteil ändert nichts daran."



Der britische Aktienmarkt reagierte freundlich auf die Gerichtsentscheidung. Zuletzt stand der britische Leitindex FTSE 100 mit 0,31 Prozent im Plus bei 7.173,56 Punkten. Am Devisenmarkt pendelte sich das britische Pfund nach kurzen Schwankungen wie zuvor in Reichweite der Marke von 1,25 US-Dollar ein.



Urteil aus 1. Instanz bestätigt

Geklagt hatte eine Gruppe um die politische Aktivistin Gina Miller. Sie will nach eigenen Worten den Brexit nicht stoppen, es geht ihr um die Art und Weise des Ausstiegs. Sie ist der Auffassung, dass in einer parlamentarischen Demokratie auch das Parlament das letzte Wort haben muss. Das Referendum der Bürger, durch das der Austritt 2016 angestoßen wurde, interpretiert sie als Empfehlung.

Ein Urteil in erster Instanz war bereits zugunsten der parlamentarischen Mitbestimmung ausgegangen. Doch Premierministerin Theresa May hatte es angefochten. Ihr Argument: Das Votum beim Referendum sei ein klarer Handlungsauftrag durch das Volk und eine weitere Abstimmung unnötig. Im Dezember waren mehrere Tage lang alle Seiten ausführlich dazu angehört worden.



Das Mitspracherecht des Parlaments könnte den Zeitplan für die Verhandlungen mit der Europäischen Union nun durcheinanderbringen. Brexit-Befürworter befürchten zudem, die Abgeordneten könnten den geplanten Austritt aufweichen und eine etwas engere Anbindung an die EU einfordern. Die Mehrheit der Parlamentarier gilt als EU-freundlich.

May hatte angekündigt, die Austrittserklärung gemäß Artikel 50 des Lissabon-Vertrags bis Ende März nach Brüssel zu senden. Vor einer Woche kündigte sie in einer Grundsatzrede einen harten Brexit an – in dem sie ihr Land nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem europäischen Binnenmarkt führen will.