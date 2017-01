Großbritanniens Premierministerin Theresa May brauchte gerade mal einen Tag, um zu reagieren: Nach dem spektakulären Abgang des britischen Botschafters bei der EU, Ivan Rogers, ernannte sie den Karrierediplomaten Tim Barrow zu seinem Nachfolger. Barrow war bis 2015 Londons Botschafter in Moskau und ist seit dem vergangenen März der politische Direktor im Außenministerium. Downing Street bezeichnete Barrow in einer Stellungnahme als "erfahrenen und zähen Verhandler mit umfangreichen Erfahrungen, die Ziele Großbritanniens in Brüssel zu sichern."

Die Geschwindigkeit, mit der May einen Nachfolger für Rogers gefunden hat, lässt aber darauf schließen, dass die Pläne für dessen Ablösung schon in ihrer Schublade lagen. Schließlich hätte Rogers' Amtszeit sowieso im Oktober enden sollen. Trotzdem lässt alles darauf schließen, dass Rogers' überraschender Rücktritt am Dienstag auch May kalt erwischt hat. Den vollzog er mit einem großen Knall: In einer E-Mail rief Rogers seine Mitarbeiter dazu auf, auch weiterhin "unbegründete Argumente und konfuses Denken" infrage zu stellen und sich nicht davor zu scheuen, "denjenigen, die an der Macht sind, die Wahrheit zu sagen". Und Rogers deutete an, dass die Regierung wohl noch immer keinen Plan für den EU-Austritt hat.

Es muss Rogers klar gewesen sein, dass der Inhalt seiner E-Mail an die Öffentlichkeit gelangen würde. Dass er seinen Rücktritt vermutlich genau deswegen so betont undiplomatisch inszeniert hat, spricht Bände darüber, wie tief der Graben ist, der sich in den vergangenen Monaten zwischen den Politikern in London und Teilen des Beamtenapparats aufgetan hat.

"Ohrenbetäubende Stille von Ministern"

Und der könnte sich mit Rogers' Rücktritt weiter vertiefen. So berichtet der Guardian, zahlreiche hochrangige Bürokraten erwögen nun, ebenfalls das Handtuch zu werfen. Sie störten sich daran, dass May die Regierungsarbeit stark zentralisiert habe, dabei zu wenig mit den Behörden kommuniziere und auf Warnungen von Bürokraten "in konfrontativer Weise" reagiere.

Schon vor wenigen Tagen hat der Generalsekretär der Beamtengewerkschaft FDA, Dave Penman, bemängelt, dass es der Regierung an der "politischen Courage" fehle, zuzugeben, dass es beim EU-Austritt Schwierigkeiten geben werde. Wer führende Regierungsmitglieder davor warne, dass der Brexit-Prozess langwierig und komplex werden könne, werde "sofort abgeschossen und beschuldigt, er übe Verrat am Willen des Volkes."

Nun meldete sich Penman wieder zu Wort und nahm die Regierung dafür ins Visier, dass sie Rogers nach dessen Rücktritt nicht vor Angriffen in Schutz genommen hat. "Es überrascht mich nicht, dass einige Politiker nun dazu aufrufen, Pro-Brexit-Beamte einzustellen. Was mich überrascht, ist die ohrenbetäubende Stille von Ministern, die auf Sendung gehen sollten, um die Integrität und Fähigkeit des unparteiischen Beamtenapparats in Schutz zu nehmen." Theresa May habe persönlich Beamte kritisierte und etwa all jene trivialisiert, die beklagt hätten, dass die Bürokratie unterbesetzt sei. "Und nun lehnt sie sich zurück, während eine Reihe ehemaliger Minister Beamte an den Pranger stellen."

Penman bezog sich dabei auf Äußerungen von Politikern wie Iain Duncan Smith. Der Brexit-Hardliner und frühere Minister für Arbeit und Renten legte in einer Reihe von Interviews nahe, Rogers habe seinen Posten räumen müssen, weil die Regierung ihm nicht mehr habe trauen können. Wenn Rogers sich nun beklage, dass führende Minister seine Ratschläge ignoriert hätten, fuhr Duncan Smith fort, dann liege das daran, dass Rogers seine Ratschläge mit der "Wahrheit" verwechsele.