Der designierte US-Präsident hat einen neuen Chef für die Börsenaufsicht SEC bestimmt. Donald Trump gab in Washington Jay Clayton als künftigen Amtsinhaber bekannt. Clayton sei ein Experte für Finanzmarktregeln und werde sicherstellen, dass sich Unternehmen erfolgreich entwickeln und an die Regeln halten, teilte Trump mit.

Viele von den aktuellen Regeln verhindern laut Trump Investitionen und müssen gestrichen werden. Clayton ist als renommierter Wirtschaftsanwalt in der börsennahen Kanzlei Sullivan & Cromwell tätig. Er ist vor allem auf Fusionen und Börsengänge spezialisiert. Im Wahlkampf hatte Trump noch gegen die Wall Street gehetzt und deren Nähe zu Hillary Clinton kritisiert.



So war Clayton an den Vorbereitungen für den Börsengang des Onlinehändlers Alibaba beteiligt. Auch in der Zeit nach dem Börsencrash 2008 war Clayton an großen Deals beteiligt. Er vermittelte demnach beim Kauf von Anteilen der Investmentbank Lehman Brothers an Barclays sowie den Kauf von Bear Stearns durch JP Morgan.

Eine Neubesetzung des Chefpostens in der Börsenaufsicht war nach dem Rücktritt der aktuellen Chefin Mary Jo White nötig. White hatte ihr Amt nach der Wahl von Trump zum US-Präsidenten demonstrativ niedergelegt. Unter ihr ging die Behörde deutlich strenger gegen die Wall Street vor als vor der Finanzkrise. Auch die Regierung des scheidenden Präsidenten Barack Obama regulierte die Bankenbranche stärker als zuvor. Mit dem Dodd-Frank Act wurden der Branche strenge Auflagen gesetzt. Auch dieses Gesetzespaket hatte Trump in seinem Wahlkampf wiederholt als zu streng kritisiert.