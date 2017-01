Der britische Außenminister Boris Johnson hält es für möglich, dass Syrien auch nach dem Krieg von Baschar al-Assad regiert wird. "Ich muss realistisch sein, angesichts der Weise, wie sich die politische Landschaft geändert hat", sagte Johnson vor einem Parlamentsausschuss in London.



Die Aussage stellt eine mögliche Wende in der bisherigen Syrien-Politik dar. Bislang waren sich westliche Staaten und die syrische Opposition einig, dass die Zukunft des Landes ohne den derzeitigen Machthaber Assad gestaltet werden müsse. Doch Johnson stellte nun in Aussicht, dass es zur Beilegung des Konflikts denkbar wäre, "ordnungsgemäß von den Vereinten Nationen (UN) überwachte" Wahlen abzuhalten, an denen auch Assad teilnehmen könnte. Diese Forderung stellen Syriens Verbündete – allen voran Russland – schon lange.



"Ich sehe die Unannehmlichkeiten und die Risiken einer völligen Kehrtwende, die darin besteht, die Russen und Assad zu unterstützen. Aber ich muss auch realistisch die Tatsache sehen, dass wir unsere Herangehensweise ändern müssen", sagte Johnson im House of Lords in London. "Wir sagen unablässig unser Mantra mit der Forderung nach Assads Rückzug auf, ohne das jemals zu erreichen."

Johnson zeigte sich außerdem offen für eine Kooperation mit Russland, um die Terrormiliz "Islamischer Staat (IS)" zu bekämpfen. Damit näherte sich der Außenminister der Haltung des neuen US-Präsidenten Donald Trump an, der sich ebenfalls Kooperationen mit Russland gegen den IS vorstellen kann. Der Kampf gegen die Terrormiliz wird auch am Freitag Thema sein, wenn sich die britische Premierministerin Theresa May in Washington mit Trump trifft.

Die von Russland, der Türkei und dem Iran vermittelte Waffenruhe in Syrien hält nach Angaben der UN seit etwa einem Monat. UN-Nothilfekoordinator Stephen O´Brien sagte vor dem UN-Sicherheitsrat in New York: "Dies hat für einen seltenen Moment Bedenkzeit geboten und wir müssen alles in unser Macht stehende tun, um die Waffenruhe zu festigen und zu verlängern."



Zustand in den umkämpften Gebieten dramatisch

Russland, die Türkei und der Iran wollen die seit 30. Dezember geltende Waffenruhe mit einem gemeinsamen Mechanismus überwachen. Darauf hatten die Staaten sich bei Gesprächen zwischen Vertretern der syrischen Konfliktparteien in der kasachischen Hauptstadt Astana geeinigt. Diesen Schritt bezeichnete O'Brien als "willkommene Entwicklung". Am 8. Februar soll es in Genf unter dem Vorsitz der Vereinten Nationen erneut Friedensgespräche zu Syrien geben.

Der Vizedirektor des Welternährungsprogramms (WFP), Amir Abdulla, sagte vor dem Sicherheitsrat, in Syrien lebten mittlerweile vier von fünf Menschen in Armut. Fast 80 Prozent aller Haushalte kämpften mit Lebensmittelknappheit. O'Brien zufolge leben mehr als 640.000 Menschen in 13 belagerten Gebieten, die von humanitären Hilfslieferungen nur schwer oder überhaupt nicht erreicht werden. Der Krieg in Syrien dauert mittlerweile fast sechs Jahre an.