Nach dem verheerenden Angriff auf eine Silvesterfeier im Istanbuler Nachtclub Reina sucht die türkische Polizei weiter nach dem Täter und möglichen Komplizen. Die Behörden veröffentlichten neue Fahndungsbilder des Verdächtigen. Darauf ist das Gesicht des Gesuchten deutlich zu erkennen.



Der stellvertretende türkische Ministerpräsident Numan Kurtulmuş sagte, es gebe Aufnahmen und Fingerabdrücke des mutmaßlichen Täters. Es gehe nun darum, ihn und das Unterstützernetzwerk im In- und Ausland so schnell wie möglich zu identifizieren. Kurtulmuş sagte, der Anschlag sei auch als Reaktion auf den Einsatz der türkischen Armee in Syrien zu verstehen.



Die Nachrichtenagentur DHA meldete, am Montagabend habe es zu einer Antiterroroperation in Istanbul gegeben. Dabei seien Hubschrauber eingesetzt und Straßen gesperrt worden. Über Festnahmen bei der Razzia wurde nichts bekannt. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu hatte zuvor von acht Festnehmen in Istanbul berichtet. Der Täter war jedoch nicht unter den Festgenommenen.



Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte die Tat für sich reklamiert. Die türkische Tageszeitung Hürriyet berichtete unter Berufung auf Geheimdienstquellen, es gebe Hinweise darauf, dass der Angriff von derselben IS-Zelle ausgeführt worden sei wie der Anschlag auf den Istanbuler Atatürk-Flughafen im Juli. Damals hatten mehrere Selbstmordattentäter 45 Menschen getötet.



In der Neujahrsnacht war mindestens ein bewaffneter Attentäter kurz nach Anbruch des neuen Jahres in den Club Reina am Bosporusufer eingedrungen und hatte das Feuer auf Hunderte Feiernde eröffnet. Dabei tötete er mindestens 39 Leute. Anschließend war ihm die Flucht gelungen.



Wie die Zeitung Hürriyet Daily News unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, soll der Täter den am Boden liegenden Menschen gezielt in den Kopf geschossen haben. Insgesamt soll er mehr als 180 Schüsse abgegeben und dabei sechsmal das Magazin gewechselt haben. Der Umgang mit der Waffe sei laut Ermittlern professionell gewesen. Nach dem Attentat verließ der Täter, der ein grünes Hemd, dunkle Hosen und schwarze Schuhe getragen haben soll, mit einem Taxi den Tatort.