Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem glaubt angesichts der America-first-Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump, dass Europa in absehbarer Zukunft nicht mit dem transatlantischen Partner rechnen kann. "Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren allein sein werden", sagte Dijsselbloem am Rande des Treffens der Eurofinanzminister in Brüssel.

Trump hatte die europäischen Verbündeten Mitte Januar mit der Aussage geschockt, die Nato sei für ihn "obsolet". Auch seine Äußerungen zur EU sorgten für Irritationen auf dem alten Kontinent: Er nannte den Brexit "großartig" und sagte, er erwarte weitere EU-Austritte. Für ihn spiele es keine Rolle, ob die EU "getrennt oder vereint ist", hatte Trump gesagt.

Dijsselbloem gab sich angesichts der Aussagen Trumps gelassen und sagte, er verstehe die neue Ära in den USA als Chance für Europa und den Zusammenhalt der EU-Mitgliedsstaaten: "Das kann eine gute Sache und vielleicht genau das sein, was Europa braucht, um besser zusammenzuarbeiten und seine Probleme zu lösen."

Unter anderem müsse das wirtschaftliche Gleichgewicht gestärkt werden, so Dijsselbloem. Sorgen bereitet der Eurozone weiterhin Griechenland. Der Eurogruppenchef sprach sich beim Treffen der Finanzminister für die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Griechenland und dessen Kreditgebern aus. "Was wir jetzt brauchen, ist ein Neustart", sagte Dijsselbloem. Er hoffe, dass es Fortschritte bei den Gesprächen zur Überprüfung des Hilfsprogramms für das hoch verschuldete Land gebe.



Griechenland ist seit 2010 auf die Unterstützung internationaler Geldgeber angewiesen. Im Sommer 2015 verpflichtete sich die Regierung im Gegenzug für ein drittes Hilfspaket zu weitreichenden Reformen. Einzelne Kredittranchen werden nach der Umsetzung bestimmter Reformschritte freigegeben.

Dijsselbloem sagte, der Internationale Währungsfonds habe versichert, sich weiter an den Hilfskrediten für Griechenland zu beteiligen, dessen Schuldenlast bei 180 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung liegt. Allerdings argumentiert der IWF, dass Griechenland seine Ziele bei den Steuereinnahmen nur erreichen könne, wenn ihm Schulden erlassen werden.



"Zwecklos, die Europäer zu spalten"

Trotz der Griechenland-Krise glaubt Dijsselbloem nicht an einen Kollaps des Euro, wie dies Ted Malloch, Trumps Topkandidat für den Posten des US-Botschafters in der EU, für das kommende Jahr prophezeit hat. "Ich höre die Vorhersage jetzt seit vier Jahren", sagte der Eurogruppenchef. Man werde einfach weitermachen wie gehabt.



Auch EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici sah sich bei dem Treffen veranlasst, die Spekulationen Mallochs zurückzuweisen. "Der Euro wird nicht zusammenbrechen, nicht in 18 Monaten, nicht in zehn Jahren, nicht in 20 Jahren", sagte der Franzose. "Es ist zwecklos zu versuchen, die Europäer zu spalten", sagte Moscovici. Die EU werde "diejenigen enttäuschen, die uns bereits für tot halten".