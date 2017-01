Die USA werden an der Grenze zu Mexiko eine Mauer errichten: US-Präsident Donald Trump hat bei einem Besuch im Heimatschutzministerium ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Für die Kosten der Mauer werde das Nachbarland Mexiko "zu 100 Prozent" aufkommen, hatte Trump zuvor dem Sender ABC News gesagt. Die Planungen begännen sofort, der Baustart sei "in einigen Monaten" vorgesehen.



Damit löst der Republikaner an seinem dritten Arbeitstag ein weiteres zentrales Wahlversprechen ein. Er erließ zudem ein zweites Dekret, mit dem Finanzhilfen für US-amerikanische Städte gestrichen werden, wenn diese nicht hart gegen illegal eingereiste Zuwanderer vorgehen, also sie etwa festnehmen.



Große Metropolen wie San Francisco und New York, die häufig auch von Demokraten regiert werden, kooperieren aus Sicht des US-Präsidenten nur ungenügend mit den Bundesbehörden, wenn es darum geht, illegale Einwanderung zu bekämpfen. Diesen Städten – für Trump sind es so genannte "Zufluchtsstätten" für illegale Migranten – will der Präsident künftig die Bundesmittel streichen.

Kosten von bis zu 40 Milliarden

Bei der Grenzsicherung ist die US-Regierung an ein Abkommen mit Mexiko aus dem Jahr 1970 gebunden. Es besagt unter anderem, dass bestimmte Grenzflüsse nicht unterbrochen werden dürfen. Auch gibt es bereits Grenzabschnitte im Westen, an denen Mauern oder Zäune errichtet worden sind. Mancherorts verlaufen sie mitten durch Orte.

Experten rechnen für den Bau der neuen Mauer mit Kosten in Höhe von bis zu 40 Milliarden US-Dollar. Die bereits bestehenden Barrieren – meist Zäune statt massiver Mauern – stehen bereits auf einem Drittel des Grenzverlaufs und haben 2,5 Milliarden gekostet. Sie wurden dort errichtet, wo es bautechnisch ohne großen Aufwand möglich war. Auch stehen sie schon eine Weile, die Preise sind inzwischen höher. Im Vergleich dazu nimmt die Zahl der Grenzübertrittsversuche laut offiziellen Statistiken ständig ab.

Der Mauerbau wird nicht nur wegen der hohen Kosten, sondern auch wegen seines Nutzens angezweifelt. Grenzschützer sind sich einig, dass Schutzwälle nur dort sinnvoll sind, wo viele Menschen leben. In Nordirlands Hauptstadt Belfast etwa haben die sogenannten "Peace Walls" gute Dienste beim Erhalt des Friedens zwischen Protestanten und Katholiken geleistet. Doch die Grenze zwischen Mexiko und den USA – insgesamt 3.200 Kilometer lang – verläuft zu großen Teilen durch dünn besiedeltes Gebiet, stellenweise durch fast menschenleere Gebirgsgegenden und durch unwirtliche Wüstenabschnitte. In der polizeilichen Wissenschaft geht man davon aus, dass Mauern und Zäune lediglich die Zeit verlängern, die zur Überwindung der Grenzenotwendig ist. In menschenleeren Gebieten stehen also die Kosten nicht im Verhältnis zu den Versuchen Einzelner, in die USA zu kommen.

Selbst Trumps Heimatschutzminister John Kelly, ein ehemaliger General der Streitkräfte, war bisher vorsichtig bei dem Thema. "Eine physische Barriere wird einzig aus sich heraus keine Abhilfe schaffen", sagte er vor dem Heimatschutz-Ausschuss des Senats. Es werde einen gestaffelten Ansatz brauchen, um die Grenze wirksamer als bisher vor dem Einsickern von Drogen- und Waffenhändlerbanden zu schützen und illegale Einwanderer fernzuhalten.





Lesen Sie die Übersicht zum Team Trump: Kabinett und Berater in einer optimierten Fassung. Diese interaktive Präsentation kann mit Ihrem Browser nicht dargestellt werden.

Trump plant des Weiteren, die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP personell aufzustocken. Geplant sei die Schaffung von 5.000 zusätzlichen Stellen. In der kommenden Woche dürfte die Grenze bei Trumps Gesprächen mit Mexikos Präsident Enrique Peña Thema sein. Dieser sagt bislang, seine Regierung werde "natürlich nicht für die Mauer zahlen".

Einreisestopp für Menschen bestimmter Nationen

Trump wird voraussichtlich in den kommenden Tagen anordnen, die jährliche Obergrenze zur Aufnahme von Flüchtlingen auf 50.000 von 100.000 zu senken. Zudem könnte er die Aufnahme dieser Migranten vorläufig gänzlich aussetzen. Es wird auch erwartet, dass Menschen aus bestimmten Ländern vorerst keine Visa mehr erteilt bekommen. Experten gehen davon aus, dass es sich um Syrien, den Sudan, Somalia, Irak, den Iran, Libyen und Jemen handelt.

Trumps Team will zunächst prüfen lassen, wie Bürger dieser Staatenüberprüft werden müssen. Erst dann sollen sie wieder in die USA reisen dürfen. Hintergrund ist offiziell der Kampf gegen den Terrorismus.