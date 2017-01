Australien will das Transpazifische Freihandelsabkommen (TPP) auch ohne die USA umsetzen. Der australische Premierminister Malcolm Turnbull sagte, seine Regierung sei in "aktiven Diskussionen" mit den TPP-Staaten Japan, Neuseeland und Singapur. "Es gibt gewiss die Möglichkeit, dass China TPP beitritt." Ein Hauptziel des Abkommens war es zuvor, dem wachsenden wirtschaftlichen Einfluss von China im Pazifikraum entgegenzusteuern.

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte zuvor per Dekret den TPP-Ausstieg seines Landes besiegelt. Damit hatte er ein zentrales Versprechen aus dem Wahlkampf umgesetzt, in dem er das 2015 unterzeichnete Pazifik-Abkommen als "Jobkiller" bezeichnet hatte. Das Abkomme würde nur großen Firmen nutzen, die Handel in Asien betrieben. Der Rückzug aus dem TPP-Abkommen sei eine "großartige Sache für den amerikanischen Arbeiter", sagte er bei der Unterzeichnung des Dekrets im Oval Office.

Seine vehemente Opposition gegen die Freihandelsabkommen, die von vielen US-Bürgern für Jobverluste und Fabrikschließungen verantwortlich gemacht werden, war einer der Hauptgründe für die Begeisterung in Teilen der US-Wählerschaft über Trump. Auch Trumps Rivalin Hillary Clinton hatte den Ausstieg aus TPP angekündigt.

Das Abkommen wurde vergangenes Jahr von 12 Staaten aus dem Asien-Pazifik-Raum einschließlich der USA unterzeichnet worden, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Sein Abschluss war ein Herzstück der Agenda von US-Präsident Barack Obama, der damit die wirtschaftlichen Verbindungen der USA zu Asien stärken wollte.



Schneller Überblick: Die wichtigsten Freihandelsabkommen TTIP © ZEIT ONLINE 44 % des Welthandels

45 % des globalen BIP

820 Mio. Menschen Seit dem Jahr 2013 verhandelt die EU-Kommission mit der US-Regierung über ein Transatlantisches Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Damit sollen Handelshemmnisse abgebaut werden. Gegner kritisieren, dass die Verhandlungen intransparent geführt würden und viele geplante Regelungen problematisch seien. CETA © ZEIT ONLINE 39 % des Welthandels

25 % des globalen BIP

535 Mio. Menschen Das Freihandelsabkommen Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement) der EU mit Kanada ist ausverhandelt. Die 28 EU-Staaten haben den umstrittenen Vertrag einstimmig beschlossen. Er tritt endgültig in Kraft, wenn alle Länderparlamente Ceta ratifizieren. Hier der Vertragstext (PDF, 10 MB) TPP © ZEIT ONLINE 26 % des Welthandels

40 % des globalen BIP

800 Mio. Menschen Das Freihandelsabkommen TPP (Trans-Pacific Partnership) wurde im Februar 2016 von den zwölf Ländern unterzeichnet. Der Pakt galt Kommentatoren als Verlagerung des Mittelpunkts der modernen Welt vom Atlantik in den Pazifik, weil es das erste große und damit maßgebliche Freihandelsabkommen der Welt werden sollte. Donald Trump hat nun angekündigt, TPP per Erlass zu stoppen. RCEP © ZEIT ONLINE 24 % des Welthandels

28 % des globalen BIP

3 Mrd. Menschen Die RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) soll ein Freihandelsabkommen zwischen den ASEAN-Staaten und den sechs Pazifik-Ländern werden, mit denen der Verbund südostasiatischer Staaten bereits entsprechende Verträge geschlossen hatte. Der Grad der Integration soll geringer sein, als es zum Beispiel bei TTIP geplant ist. Vereinbart werden sollen Zollabbau, freier Wettbewerb, Schutz von geistigem Eigentum, wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit sowie Streitschlichtung. Die EU und die USA verhandeln nicht mit, könnten aber beitreten. NAFTA © ZEIT ONLINE 16 % des Welthandels

25 % des globalen BIP

465 Mio. Menschen Die Freihandelszone North American Free Trade Agreement (Nafta) ist 1994 in Kraft getreten. Das Abkommen sieht Zollerleichterungen und die Öffnung einiger Märkte wie Finanzen und Energie vor und hat zwei Seitenabkommen zu Arbeitsrechten und Umweltschutz. In Mexiko wird unter anderem kritisiert, dass landwirtschaftliche Produkte aus den USA das Land überschwemmten – in den USA heißt es, dass sich Industrieproduktion in das Nachbarland verlagere.

Die Absage des Abkommens sei eine große Schande, komme aber nicht unerwartet, sagte der australische Handelsminister Steve Ciobo. Jetzt müsse man sehen, ob das TPP als Abkommen von "12 minus 1"-Ländern funktionieren könne. Mit Kanada, Mexiko, Japan, Neuseeland, Singapur und Malaysia werde bereits nach einer Alternative gesucht.



Bislang hat nur das japanische Parlament das Abkommen ratifiziert. Und das Land will auch an dem Abkommen mit den USA festhalten. Es hofft nach Informationen der japanischen Nachrichtenagentur Jiji Press, Trump zum Umdenken bewegen zu können. Finanzminister Taro Aso kündigte an, in Washington um Verständnis für die "strategische und wirtschaftliche Bedeutung" von TPP zu werben. Außenminister Fumio Kishida wurde mit den Worten zitiert, auch die USA hätten nach dem Krieg sehr vom freien Handel profitiert.



Turnbull hält es für denkbar, dass sich die Haltung der US-Regierung mit der Zeit ändere, "wie sie es auch bei anderen Handelsabkommen getan hat". Er verwies darauf, dass der designierte US-Außenminister Rex Tillerson und Vertreter der Republikaner im US-Kongress TPP unterstützten. Der Schritt der Trump-Regierung sei zugleich aber auch eine Chance, TPP ohne die USA weiterzuentwickeln.

Zu den Verhandlungen über das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP mit der EU hat sich Trump bislang nicht geäußert. Das 22 Jahre alte nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta mit Kanada und Mexiko soll noch im Januar neu verhandelt werden.