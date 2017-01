Das Bild, das sich die Welt von Tunesien macht, hat sich in den vergangenen sechs Jahren dramatisch gewandelt: vom attraktiven Touristenziel zum Ursprungsland des Arabischen Frühlings und schließlich zu dem Land, aus dem die Terroristen der Anschläge von Nizza und Berlin kamen.



Das Bild vom Urlaubsparadies ging an der Realität vorbei: Wirtschaftliche und soziale Ungleichheit waren die Hauptgründe für den Aufstand von 2008 in Métlaoui, den die Regierung niederschlug. Als Tunesien mit der Revolution im Januar 2011 wieder Schlagzeilen machte, entstand das Bild einer tapferen Jugend und von gebildeten, friedlichen Bürgern, die den Wandel antrieben.

Doch auf seinem Weg in die Demokratie musste sich Tunesien anschließend vielen Herausforderungen stellen. Vor allem der wirtschaftliche Reformprozess ist längst noch nicht abgeschlossen. Die zweitgrößte Herausforderung ist die Sicherheit im Land – und auch außerhalb. Rund 8.000 Tunesier kämpfen für den sogenannten "Islamischen Staat" (IS) in Syrien und im Irak, mehr als 500 Tunesier in Libyen. Der Terror trifft Tunesien selbst und er hat seinen Weg von dort nach Europa gefunden.



Warum das so ist, lässt sich zum Teil mit der jüngsten Geschichte des Landes erklären; mit dem, was nach dem Aufstand von 2011 passiert ist.

Es gab drei Regierungen in weniger als drei Jahren, es gab Schwierigkeiten im Umgang mit der libyschen Flüchtlingskrise, es gab den Zusammenbruch des Tourismussektors – 2011 kamen 50 Prozent weniger Gäste. Das sind keine guten Voraussetzungen für den Neubeginn einer Gesellschaft.



Die tunesische Gewerkschaft UGTT hat als zivilgesellschaftlicher Akteur viel dazu beigetragen, die Protestbereitschaft der Tunesier zu kanalisieren. Auch andere haben den Staat herausgefordert. Während sie lernten, miteinander zu kooperieren und einen Konsens zu finden, durchliefen die staatlichen Institutionen einen Transformationsprozess, der eine ganze Reihe politischer Krisen hervorbrachte – und seinen Höhepunkt erreichte, als die Bedrohung durch den Terrorismus für die Regierung zur Priorität wurde.

Extremisten gewinnen Zulauf

Sadem Jebali Sadem Jebali studiert derzeit als Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung Politik an der Hertie School of Governance in Berlin. Zuvor hat er mehrere Jahre die zivilgesellschaftlichen und Jugendprogramme für das British Council on the Middle East and North Africa geleitet – dazu gehörten vor allem auch Aktivitäten in Regionen Tunesiens, in denen Jugendliche besonders dem Risiko einer Radikalisierung ausgesetzt sind.

Verschiedene Extremistengruppen haben die Abwesenheit des Staates genutzt: Sie erbrachten Wohlfahrtsleistungen und gewannen so an Popularität vor allem in den am meisten benachteiligten Regionen des Landes und in den Vororten der Hauptstadt. Ansar al-Scharia war eine der aktivsten Gruppen, sie organisierte Wohltätigkeitskarawanen, Sportveranstaltungen und Halakat Daoua – öffentliche Versammlungen, bei denen junge Leute für ihre Sache gewonnen werden sollten. Die mangelnde Wachsamkeit der ersten Regierungen und die große Freilassungswelle von unter der Diktatur inhaftierten Islamistenanführern haben die Verbreitung der Rekrutierungszellen begünstigt – vor allem in Moscheen, die mehr als zwei Jahre lang von der Regierung nicht kontrolliert wurden.

Wer sind wir?

Das Verhältnis junger Tunesier zu ihrer eigenen Identität war nach mehr als zwei Jahrzehnten religiöser und politischer Dürre der Ben-Ali-Ära ungeklärt. Und so machten es sich die ersten Parteikampagnen zur Aufgabe, diese Identität zu definieren. Die politische Szene war nach der Revolution vor allem von der Exilopposition mit ihrem facettenreichen Hintergrund vom Panarabismus bis hin zum Kommunismus bestimmt, schließlich wurde die islamistische Ennahda-Partei der bestimmende politische Akteur und bekam in der ersten freien Wahl 2011 die Mehrheit der Stimmen.

Als es keine Zensur mehr gab und sich die Tunesier die öffentliche Sphäre und die Medien wieder aneigneten, waren speziell die jungen Leute erstmals mit ihrer eigenen Gesellschaft konfrontiert, mit der Ungleichheit, mit den unterschiedlichen Meinungen und Visionen für das Land. Das Identitätsvakuum war besonders deutlich in der jungen Generation, die zuvor nur Ben Alis Herrschaft erlebt hatte.



Und so waren die 18- bis 26-Jährigen für die Rekrutierung durch Extremisten besonders offen. Diese Generation war beeinflusst von einem Bildungssystem, das dazu gedacht war, eine Generation gehorsamer Bürger zu erschaffen, die es niemals wagen würden, das herrschende System zu kritisieren. Sie hatten Geschichte beigebracht bekommen, ohne dass die großen politischen Veränderungen und ihre Akteure berücksichtigt worden waren, die die Ära seit der Unabhängigkeit geprägt hatten. In ihrer religiösen Erziehung war jeder Bezug zur Politik oder zur Geschichte islamischer Denker und Ideologen unberücksichtigt geblieben.