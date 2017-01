US-Präsident Donald Trump hat die Zuschüsse für die internationale Sektion der Organisation Planned Parenthood und andere Organisationen gestrichen, die im Ausland Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Der neue Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, sagte, diese Entscheidung sollte niemanden überraschen: "Ich denke, der Präsident hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er ein Pro-Life-Präsident sein wird." Die Regierung sichere damit nicht nur das Leben von Ungeborenen, sondern spare auch Steuermittel, die im Ausland für Dinge ausgegeben worden wären, "die die den Werten dieses Präsidenten entgegenlaufen".

Die Minderheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, kritisierte die Entscheidung. "Wir kehren zu einer unwürdigen Ära zurück, die amerikanische Werte entleert und Millionen Frauen rund um die Welt ungesagtes Leid zufügt", sagte sie.

Kritik erntete Trump auch im Senat. Die Demokratin Jeanne Shaheen warf ihm vor, seine ideologischen Maßstäbe über die Rechte und die Zukunft der betroffenen Frauen und Familien zu stellen. Er habe nun endgültig seine Anti-Frauen-Rhetorik in Politik umgesetzt.



Der New Yorker Kardinal Timothy Dolan lobte für die Katholische Bischofskonferenz der USA die Entscheidung. "Das ist ein willkommener Schritt." Ähnlich sieht es das einflussreiche National Right to Life Committee: Es beglückwünschte Trump dazu, dass er keine Steuergelder mehr an Gruppen gebe, "die das Töten ungeborener Kinder in Entwicklungsländern fördern".

Trump führt mit der umstrittenen Entscheidung ein politisches Wechselspiel fort. Es geht um eine Erweiterung eines 50 Jahre alten Gesetzes, das der US-Regierung verbietet, nichtstaatliche oder staatliche Organisationen im Ausland zu finanzieren, die Abtreibungen durchführen. Der frühere Präsident Ronald Reagan hatte das Gesetz auf Organisationen ausgeweitet, die private Mittel für die Finanzierung von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzen. Barack Obama hatte 2009 wenige Tage nach seinem Amtseid wieder staatliche Mittel für solche Organisationen verfügbar gemacht.



Streichung hoch umstritten

Analysten weisen darauf hin, dass Trump mit seiner Entscheidung nicht über die Politik seiner republikanischen Vorgänger hinausgeht. Pro-Life-Aktivisten in den USA hoffen aber auf noch weitergehende Veränderungen, die der Organisation Planned Parenthood auch im Inland das Geld zu stoppen. Dafür bräuchte es eine Gesetzesinitiative, die im Kongress anhängig ist.

Die Streichung der Mittel ist gesellschaftlich hoch umstritten, da Planned Parenthood den größten Teil seiner Ressourcen für Gesundheitsdienstleistungen aufwendet, die meist benachteiligten Frauen zugute kommen. Untersuchungen zufolge ist die Abtreibungsrate in den USA in den vergangenen Jahrzehnten gesunken.