Zwar wurde Donald Trump bereits am Freitag eingeschworen, doch wie er selbst ankündigte, war der Montag der erste richtige Arbeitstag der neuen Regierung. Und was für ein Tag!



Am Vormittag traf sich der neue Präsident mit den Chefs großer US-Konzerne, darunter Ford-Vorstand Mark Fields, Michael Dell, Gründer von Dell Technologies, Elektroautofabrikant Elon Musk sowie die Chefs des Pharmariesen Johnson & Johnson, des Chemiekonglomerats Dow Chemical und des Stahlkonzerns US Steel. Am Nachmittag setzte sich Trump dann mit Gewerkschaftsvertretern an einen Tisch. Dazwischen telefonierte er mit internationalen Partnern – dem ägyptischen Präsidenten Abdel al-Sissi und Israels Premier Benjamin Netanjahu – und unterzeichnete mehrere Anordnungen, die ihm sein Stellvertreter Mike Pence vorlegte.



Wenn der Tagesablauf eher dem eines umtriebigen Konzernlenkers ähnelt als dem des Präsidenten einer Supermacht, dann ist das durchaus beabsichtigt. Als Präsident sieht sich Trump als der Boss der Bosse. Im Wahlkampf hat er seinen Wählern versprochen, sich um ihre Anliegen zu kümmern, wie ein Vorstandschef sich um die Anliegen seiner Aktionäre kümmert. Das nimmt Trump nun wörtlich. Der ehemalige Immobiliengeschäftsmann geht mit Ministern und ausländischen Staatschefs um, wie er in seinem vorherigen Dasein seine Baustellenleiter und Lizenznehmer behandelt hat.





Lesen Sie die Übersicht zum Team Trump: Kabinett und Berater in einer optimierten Fassung. Diese interaktive Präsentation kann mit Ihrem Browser nicht dargestellt werden.

Noch im Wahlkampf verteilte seine Kampagne einen "Wählervertrag", der Trumps Unterschrift trug, und in dem er jedem Wähler versprach, gleich am ersten Tag "sechs Maßnahmen zu treffen, die die Korruption in Washington beenden, sieben Beschlüsse zu fassen, die Amerikas Arbeiter schützen und fünf Beschlüsse, die die Sicherheit und die Verfassung wiederherstellen". Das Blatt ließ sogar einen Platz frei für die Unterschrift des Wählers. Politik in der Form eines Geschäftsbesorgungsvertrags.



Zwar hat Trump am Montag nur einen Bruchteil seiner Versprechen eingelöst. Doch sein Pressesprecher Sean Spicer warb um Verständnis. Klar halte der Präsident an den Vorhaben fest, allerdings wolle man vermeiden, dass "die einzelnen Maßnahmen sich im Äther verlieren". Im Klartext: dass die mediale Wirkung von Trumps Aktionen verpuffen würde.



Maximale Aufmerksamkeit für den Reality-TV-Star

Das ist die andere Komponente der Trumpschen Präsidentschaft. Der Reality-TV-Star weiß, wie sich maximale Aufmerksamkeit erzeugen lässt. Und er versteht perfekt, dass das Präsidentenamt seine Macht nicht zuletzt aus Symbolen und Traditionen bezieht. Deshalb auch Trumps aggressive Reaktion, als die Medien die Zuschauerzahlen seiner Amtseinweihung am Freitag weit niedriger ansetzten als die seines Vorgängers.



Kellyanne Conway, die seine Wahlkampagne managte und nun die graue Eminenz im Weißen Haus ist, ging so weit, die weit höheren Angaben der Trump-Regierung nicht als "falsch", sondern als "alternative Fakten" zu bezeichnen. Die Presseberichte über die niedrigen Zuschauerzahlen seien nichts anderes als ein Versuch, den neuen Präsidenten zu delegitimieren, klagte auch Sprecher Spicer bei seiner ersten offiziellen Pressekonferenz.