US-Präsident Donald Trump hat die kommissarische Justizministerin Sally Yates nach ihrer Kritik an seinem Einreiseverbot entlassen. "Die amtierende Justizministerin, Sally Yates, hat das Justizministerium verraten, indem sie sich geweigert hat, die Rechtsverordnung zum Schutz der Bürger der Vereinigten Staaten umzusetzen", hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung des Weißen Hauses. Yates sei von der Vorgängerregierung von Barack Obama ernannt worden und sei schwach im Grenzschutz und "sehr schwach in Sachen illegaler Einwanderung". Als Nachfolger berief Trump den bisherigen Staatsanwalt des Ostbezirks von Virginia, Dana Boente.



Yates hatte erklärt, sie sei nicht überzeugt von der Rechtmäßigkeit des Dekrets. Sie wies die Anwälte des Justizministeriums an, das umstrittene Einreiseverbot nicht zu verteidigen. So lange sie das Amt inne habe, werde das Justizministerium keine Argumente zur juristischen Verteidigung des Erlasses vorbringen, teilte Yates mit. Sie halte das sie Einwanderungsverbot in seiner jetzigen Form für unrechtmäßig.



Ihre Anordnung war hauptsächlich symbolisch. Yates war noch von Präsident Barack Obama zur stellvertretenden Generalstaatsanwältin ernannt worden. Die neue Regierung bat sie, das Amt der obersten Chefanklägerin so lange auszuführen, bis der designierte Justizminister und Generalstaatsanwalt Jeff Sessions vom Senat bestätigt ist. Dennoch werten einige Beobachter die Weigerung von Yates als einen weiteren Hinweis auf die Spaltung zwischen dem Weißen Haus und dem Regierungsapparat.



Trump schimpft auf Twitter

Bereits kurz vor der Entlassung hatte Trump scharf auf Yates' Kritik reagiert. Den Demokraten warf er via Twitter vor, die Bestätigungen seiner Kandidaten für sein Kabinett "aus rein politischen Gründen" hinauszögern. "Die haben nichts drauf außer zu blockieren. Habe jetzt eine Obama A.G. (Attorney General)", schrieb er mit Blick auf Yates .

The Democrats are delaying my cabinet picks for purely political reasons. They have nothing going but to obstruct. Now have an Obama A.G. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2017

Auch ein Berater von Donald Trump kritisierte die Weigerung von Yates. "Ich denke, dass ist ein weiterer Beweis dafür, wie politisiert das Rechtssystem mittlerweile ist", sagte Stephen Miller dem TV-Sender MSNBC.



Unterdessen haben Demokraten aus dem US-Kongress gemeinsam gegen das umstrittene Einreiseverbot demonstriert. Sie versammelten sich vor dem Supreme Court in Washington, dem Obersten Gericht des Landes. "Dieses Dekret richtet sich gegen alles, woran wir in Amerika glauben", sagte Chuck Schumer, demokratischer Fraktionschef im Senat. Die USA seien in der Vergangenheit ein Leuchtfeuer für Unterdrückte in aller Welt gewesen. Trumps Einreiseverbot dagegen sei unmenschlich. "Wir werden es mit allem, was wir haben, bekämpfen", sagte Schumer. Auch Nancy Pelosi, demokratische Fraktionschefin im Repräsentantenhaus, übte scharfe Kritik an Trumps Politik. Was der Präsident getan habe, sei verfassungswidrig und unmoralisch.

Trump hatte am Freitag als ein Kernstück seines Anti-Terror-Kampfes einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus den mehrheitlich muslimischen Ländern Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen verfügt. Flüchtlinge aus aller Welt sind für 120 Tage ausgesperrt, jene aus Syrien sogar auf unbestimmte Zeit.