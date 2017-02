Wut, Hass und Hetze gegen "die Anderen": Weltweit hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International im vergangenen Jahr beobachtet, wie Politiker "die finstersten Instinkte der menschlichen Natur" ansprachen, um Stimmung gegen Andersdenkende zu machen. Allen voran der im November gewählte US-Präsident Donald Trump: Im Jahresbericht der Organisation wird der Wahlsieg des Republikaners als "das möglicherweise größte der vielen politischen Erdbeben im Jahr 2016" beschrieben. Trump habe im Wahlkampf eine Politik versprochen, die der Wahrung der Menschenrechte in höchstem Maße zuwiderlaufe, heißt es in dem Bericht.



Generalsekretär Salil Shetty schreibt, die Welt sei insgesamt noch einmal "finsterer und unsicherer" geworden. Ein Urteil, das vor einem Jahr kaum vorstellbar war, denn schon damals fiel der Jahresbericht angesichts der weltweiten Flüchtlingskrise weitaus düsterer aus als in den Jahren zuvor. Doch der Krieg in Syrien geht in das sechste Jahr, in Afghanistan werden Minderjährige für den Kampf rekrutiert, in Deutschland und Griechenland Asylbewerber angegriffen. Seit Jahren ist die Menschenrechtslage in vielen Ländern dramatisch – diesmal richtet sich die Kritik explizit auch an die USA und einige europäische Staaten.

Nicht erst seit Trump bereiteten die USA Sorgen, heißt es in dem Bericht. Trumps Vorgänger, der Demokrat Barack Obama, hinterlasse "ein Erbe, das viele Fälle schweren Versagens" umfasse. Als Beispiele werden die Drohnenangriffe gegen Terrorverdächtige mit vielen zivilen Opfern in Ländern wie Afghanistan, Pakistan oder im Jemen und die weltweite Überwachungsmaschinerie der US-Geheimdienste genannt.

Extrem beunruhigend ist aus Sicht von Amnesty auch der Umgang mit Kritikern, der vielerorts zu beobachten sei: Kritische Stimmen würden mit Verweis auf Sicherheitsgründe teils brutal, teils subtil zum Schweigen gebracht, etwa in der Türkei, in Äthiopien, Ägypten oder Bahrain.



"Viele Regierungen und politische Gruppierungen erklären Kritiker pauschal zu Feinden, denen Rechte abgesprochen werden dürfen", sagt der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus N. Beeko. Sie machten "einzelne Bevölkerungsgruppen zu Sündenböcken für soziale und wirtschaftliche Herausforderungen und grenzen sie aus. Sie versuchen, das Grundprinzip, dass jeder Mensch die gleichen Rechte besitzt, auszuhöhlen – dabei gehört dieses Prinzip zu den grundlegenden Errungenschaften seit Ende des Zweiten Weltkriegs", so Beeko.

Amnesty International Länderberichte Deutschland Die deutschen Behörden unternahmen laut Amnesty "erhebliche Anstrengungen, um die große Zahl Asylsuchender, die 2015 nach Deutschland gekommen waren, unterzubringen und ihre Anträge zu bearbeiten". Die Regierung habe jedoch auch mehrere Gesetze verabschiedet, die die Rechte von Asylsuchenden und geflüchteten Menschen einschränkten, unter anderem in Bezug auf die Familienzusammenführung. Weiter kritisiert Amnesty: "Die Zahl rassistischer Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte blieb hoch, und die Behörden ergriffen keine wirksamen Gegenmaßnahmen." Frankreich 2016 wurde der Ausnahmezustand in Frankreich viermal verlängert – eine Folge mehrerer Terroranschläge, etwa in Paris, Nizza oder Rouen. Die durch den Ausnahmezustand legitimierten Maßnahmen führten aus Sicht von Amnesty zu einer "unangemessenen Einschränkung der Menschenrechte". So konnten die Behörden beispielsweise Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss vornehmen oder "aufgrund vager Verdachtsmomente, die für Strafverfolgungsmaßnahmen nicht ausreichten, die Bewegungsfreiheit von Personen einschränken". Auf der Grundlage dieser Sonderbefugnisse gab es 2016 demnach mehr als 4.000 Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss, mehr als 400 Personen wurden unter Hausarrest gestellt. Griechenland Nach der Schließung der Balkanroute hätten Tausende von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Migranten unter menschenunwürdigen Bedingungen auf dem griechischen Festland festgesessen, kritisiert Amnesty. Es seien weiterhin Vorwürfe über Folter und andere Misshandlungen durch Angehörige der Sicherheitskräfte bei Ingewahrsamnahme und/oder während der Haft eingegangen. Im August 2016 habe sich der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung zudem besorgt über die Situation der Roma in Griechenland gezeigt. Insbesondere wies er auf Hindernisse beim Zugang zu Grundbedürfnissen wie Bildung und Wohnen und die häufigen Ausweiskontrollen und Polizeischikanen hin, denen Roma ausgesetzt waren. Türkei Die Regierung sei 2016 mit harten Maßnahmen gegen Staatsbedienstete und die Zivilgesellschaft vorgegangen, nachdem im Juli ein Putsch gegen die Regierung fehlschlug. Im Visier standen "insbesondere Personen, denen Verbindungen zur Fethullah-Gülen-Bewegung vorgeworfen wurden". Nach dem Putschversuch sei der Notstand ausgerufen worden, der bis zum Ende des Jahres bestand. Bis dahin seien mehr als 40.000 Menschen in Untersuchungshaft genommen worden. "Es gab Belege dafür, dass nach dem Putschversuch Festgenommene gefoltert wurden. Fast 90.000 Staatsbedienstete wurden entlassen, Hunderte Medienunternehmen und NGOs geschlossen und Journalisten, Aktivisten und Parlamentarier inhaftiert. Menschenrechtsverletzungen durch die Sicherheitskräfte blieben weiterhin straffrei, insbesondere im mehrheitlich von Kurden bewohnten Südosten des Landes, wo in mehreren Städten 24-stündige Ausgangssperren galten", heißt es in dem Bericht. Philippinen Die Regierung des neuen Präsidenten Rodrigo Duterte startete nach Angaben von Amnesty im vergangenen Jahr "eine massive Kampagne gegen Drogen". Dabei seien mehr als 6.000 Menschen getötet worden. Auch Menschenrechtsverteidiger und Journalisten seien ins Visier geraten und von unbekannten Tätern oder bewaffneten Milizen getötet worden. "Die Polizei setzte weiterhin unnötige und unverhältnismäßige Gewalt ein", heißt es in dem Bericht.

Diese Tendenz sei weltweit zu beobachten, sei es in den USA, wo Menschen mittels "Dekreten ihrer Rechte beraubt werden", oder in der Türkei, wo es seit dem Putschversuch im vergangenen Sommer Massenverhaftungen und -entlassungen gab, sagt Beeko. Weitere Beispiele seien die Verfolgung von Umweltaktivisten in Honduras, die Ausgrenzung von ethnischen Gruppen wie den Adivasi in Indien oder die "brutale sogenannte Anti-Drogen-Kampagne des philippinischen Präsidenten" Rodrigo Duterte.