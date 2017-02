ZEIT ONLINE: Herr Wildangel, Ihrem neuen Bericht zufolge sind in der Haftanstalt Saydnaya nördlich von Damaskus von 2011 bis 2015 bis zu 13.000 Menschen getötet worden. Was genau ist mit ihnen passiert?

René Wildangel: Der Bericht geht von 5.000 bis 13.000 Menschen aus, die im syrischen Militärgefängnis Saydnaya in geheimen Massenhinrichtungen getötet wurden, konkret durch Erhängungen. Wir gehen davon aus, dass der Großteil dieser Menschen Zivilisten waren. Dazu kommt, dass mehrere Tausend Menschen, die ebenfalls von der syrischen Regierung als Regierungsgegner angesehen wurden, im selben Gefängnis durch schwere Folter umgekommen sind.



ZEIT ONLINE: Die Getöteten sind also fast ausschließlich Zivilisten, die Kritik an der Regierung Assad geübt haben?

Wildangel: Ja, das sind fast alles Menschen, die verhaftet wurden, sogenannte Verschwundene. Deren Familien wissen nichts über deren Verbleib. Die Menschen wurden in der Regel von Militärgerichten mit erzwungenen Geständnissen abgeurteilt. Gerade dieser neue Bericht, der die Hinrichtungen dokumentiert, zeigt, dass es sich da um ein regelrechtes System handelt, bis hin zum Abtransport der Leichen und dem Verscharren in Massengräbern. Das ist eine gezielte Politik, um Menschen verschwinden zu lassen, sie zu ermorden und physisch zu vernichten.

ZEIT ONLINE: Sie sagen, diese Massentötungen wurden von der Assad-Regierung angeordnet. Wie belegen Sie das?

René Wildangel leitete von 2012 bis 2015 das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah. Seit 2016 arbeitet er als Syrien-Experte bei Amnesty International in Deutschland.

Wildangel: Wir gehen davon aus, dass das von allerhöchster Ebene autorisiert wurde, weil die Militärjustiz darauf angewiesen ist. Das wird sowohl vom Großmufti in Syrien als auch vom Verteidigungsminister unterschrieben und Letzterer ist autorisiert, solche Urteile für den Präsidenten zu unterschreiben. Die Gesetze der Militärjustiz stammen aus den 1960er Jahren, und in der Regel ist es der Präsident, der darüber informiert ist und diese Entscheidungen autorisiert. Die Vermutung liegt also sehr nahe, dass diese Vorgänge auf höchster Ebene genehmigt wurden. Die Schuldfrage wird letztlich von Gerichten geklärt. Wir decken lediglich auf, was wir durch unsere intensiven Recherchen und Interviews belegen können.

ZEIT ONLINE: Sie hatten bereits im vergangenen August in einem Bericht angeprangert, dass seit 2011 in den Gefängnissen der syrischen Regierung fast 18.000 Menschen ums Leben gekommen seien. Die Häftlinge seien dort vom ersten Moment an schwerer Folter und anderen Misshandlungen ausgesetzt gewesen. Die Fakten waren also bekannt.

Wildangel: Die Details über die Misshandlungen von Gefangenen waren auch in dem Bericht absolut schockierend. Dass darauf nicht reagiert wurde, ist ein großes Versagen der internationalen Gemeinschaft. Allerdings zeigen die Dinge, die wir jetzt in Saydnaya aufgedeckt haben, eine andere Dimension. Das ist ein gezielter Massenmord, der von der Militärjustiz bis zum Verscharren der Leichen in Massengräbern stattfindet. Das hat ein Ausmaß, das man nicht ignorieren kann.

ZEIT ONLINE: Gehen Sie davon aus, dass es Folter und Massenexekutionen bis heute gibt?

Wildangel: Wir gehen davon aus, ja. Nachweisen können wir das anhand von Zeugenaussagen zwar nur bis Dezember 2015. Wir haben aber keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sich an den Zuständen etwas geändert hat. Wir gehen also davon aus, dass es die Tötungen und Folterpraktiken weiterhin so gibt. Es gibt rund 60.000 Verschwundene in Syrien, von denen noch fast keiner wieder aufgetaucht ist. Die Gefängnisse sind intakt, die Folter geht weiter.

ZEIT ONLINE: Ihr Bericht stützt sich auf zahlreiche Zeugenaussagen. Wie sind diese Interviews zustande gekommen?

Wildangel: Wir arbeiten schon sehr lange zur Lage in Syrien. Dabei schauen wir uns auch nicht nur die Verbrechen der syrischen Regierung an, sondern wir untersuchen das Vorgehen aller Akteure dort. Wir haben ein breites Netzwerk an Organisationen, die in Syrien und weltweit diese Verbrechen dokumentieren und sind im Austausch mit den Vereinten Nationen. Für diesen Bericht haben wir mit 84 Personen gesprochen, davon sind 31 ehemalige Häftlinge und 22 Familienmitglieder von Häftlingen. Besonders ist, dass wir auch mit Menschen gesprochen haben, die innerhalb des Systems gearbeitet haben. Das sind Gefängnismitarbeiter und Leute aus der Militärjustiz, die jetzt ausgepackt haben.