In Tunesien nimmt die Brutalität von Sicherheitskräften gegenüber der Bevölkerung zu. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Demnach kommen bei Verhören von mutmaßlichen Terroristen immer wieder Foltermethoden zum Einsatz.



"Die Behörden haben zweifellos die Pflicht, auf Sicherheitsrisiken zu reagieren und die Bevölkerung vor tödlichen Anschlägen zu schützen" sagte die Nordafrika-Direktorin von Amnesty International, Heba Morayef. Der Kampf gegen Terrorismus rechtfertige allerdings keine brutalen Verhörmethoden, die an die Ära des früheren Präsidenten Zine el Abidine Ben Ali erinnern, so Morayef weiter.

Der Bericht der Menschenrechtsorganisation listet 23 Fälle von Folter und Misshandlung seit Januar 2015 auf. Die Betroffenen berichteten von Schlägen mit Stöcken oder Schläuchen, zwei Männer sprachen von sexuellen Misshandlungen. Nicht nur mutmaßliche Terroristen sind von Misshandlung betroffen. Menschen würden oft ohne triftigen Grund eingesperrt, etwa wegen ihres Aussehens, religiöser Äußerungen oder bereits verbüßter Delikte, heißt es in dem Bericht. "Die Tatsache, dass die Misshandlungen im Namen der Sicherheit verübt werden, hat dazu geführt, dass Menschenrechtsverletzungen bisher von den tunesischen Behörden nicht angegangen werden", so Morayef.

Ein solches Vorgehen bei Verhören gefährde laut Amnesty International die demokratischen Reformen in Tunesien. In dem Bericht kritisiert die Organisation auch lokale und internationale Reiseverbote gegen etwa 5.000 Personen. Die hohe Zahl von Reiseverboten durch die Behörden sei "unangemessen." Nach Angaben der tunesischen Regierung soll dadurch der Bewegungsradius militanter Islamisten eingeschränkt werden. Tunesier sollen so davon abgehalten werden, sich dem sogenannten "Islamischen Staat" (IS) anzuschließen. Schätzungen zufolge sind in den vergangenen Jahren zwischen 3.000 und 6.000 Tunesier beim IS in Syrien, Libyen und im Irak gelandet.