Wäre das deutsch-türkische Verhältnis eine Ehe, so hätten sich im vergangenen Jahr genug Gründe für eine Scheidung angehäuft. Der eine Partner ärgert sich über die Spionage, die Drohungen, das Anbandeln mit Russland; der andere ist enttäuscht über gebrochene Versprechen und wütend, dass nach dem Putschversuch niemand vorbeikam.

Aber es gibt ja noch die Kinder: die millionenstarke Diaspora, die milliardenschweren Wirtschaftsverbindungen und das Jüngste, der Flüchtlingspakt. Und Nato, das gemeinsame Haus. Also versucht man, die Beziehung zu erhalten — weshalb Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Donnerstag nach Ankara reiste. Es ist ihr fünfter Türkei-Besuch innerhalb von eineinhalb Jahren.

Seit dem gescheiterten Putsch am 15. Juli 2016 wächst in Ankara das Misstrauen gegenüber Deutschland, und Verschwörungstheorien haben Konjunktur. Präsident Recep Tayyip Erdoğan und seine Medienorgane werfen der Bundesregierung immer häufiger mangelnde Solidarität und Terrorunterstützung vor. Kurz vor Merkels Besuch sagte Vizeministerpräsident Veysi Kaynak der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, Deutschland beherberge "jede Art von Terrorist, der in der Türkei Probleme verursacht".



"Opposition gehört zu einer Demokratie dazu"

Die türkische Regierung stellte vor dem Besuch hohe Anforderungen an Merkel: Sie will mehr Verständnis für die Lage im Land, härteres Vorgehen gegen kurdische Terrororganisationen in Deutschland und die Auslieferung mutmaßlicher Putsch-Unterstützer. Merkel müsse "ein klares Signal der Solidarisierung" setzen, sagte Mustafa Yeneroglu, ein Abgeordneter der Regierungspartei AKP.

Merkel wiederum wollte unter anderem die lahmende Umsetzung des Flüchtlingsabkommens voranbringen. Andererseits warnte die türkische Opposition, die Bundeskanzlerin leiste mit ihrem Besuch "Wahlkampf" für Erdoğan. Im Frühjahr wird die Türkei mit einem Referendum über eine Verfassungsänderung abstimmen, die dem Präsidenten deutlich mehr Macht verschafft. Auch SPD, Grüne und die Linke forderten eine deutliche Kritik der Menschenrechtsverletzungen in der Türkei.

Tatsächlich äußerte Merkel sich kritisch. "Opposition gehört zu einer Demokratie dazu", mahnte sie, eine Anspielung auf die Verhaftung von Abgeordneten der pro-kurdischen Partei HDP. Die Pressefreiheit und Gewaltenteilung seien wichtige Gesprächsthemen gewesen, sagte Merkel nach einem zweieinhalbstündigen Treffen mit Erdoğan in Ankara. Sie habe auch vorgeschlagen, bei der Volksabstimmung OSZE-Beobachter einzusetzen. Erdoğan wies unterdessen jegliche Kritik an seinem seit langem angestrebten Präsidialsystem und der türkischen Anti-Terror-Strategie zurück.

Im Laufe des Abends trifft sich Merkel auch mit Abgeordneten der HDP und der größten Oppositionspartei CHP. Das sei ein wichtiges Zeichen, sagt Kristian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Türkische Regierungsgegner müssten allerdings erkennen, dass Merkel an der "Großwetterlage" wenig ändern könne. "Was Erdoğan sich in den Kopf gesetzt hat, wird so passieren", sagt Brakel. "Woran man drehen kann sind einzelne kleine Schrauben, die seine Macht nicht infrage stellen."