25 Jahre sind vergangen, seit die UdSSR, das letzte europäische Imperium, zusammengebrochen ist und Armenien seine Unabhängigkeit erlangt hat. Aber es ist immer noch schwierig, klar und unmissverständlich darauf zu bestehen, dass das Risiko der Neokolonisierung endgültig vorbei sein muss. Das ist zwar nicht für alle, aber doch für einige ehemalige Sowjetrepubliken ein Problem, darunter auch für Armenien.

Nach wie vor wird die Sicherheitspolitik Armeniens von Schlüsselereignissen der vergangenen 100 Jahre bestimmt, die in der nationalen Identität und kollektiven Erinnerung der Armenier tiefe Spuren hinterlassen haben.



Die Armenier, das erste Volk der Welt, das im Jahr 301 das Christentum zur Staatsreligion erklärte, erlebte seine härtesten Zeiten immer dann, wenn besonders zwei Imperien in Not oder Konflikt miteinander waren: das Osmanische und das Russische Reich.

Styopa Safaryan ist Gründer und Leiter des Armenian Institute of International and Security Affairs in Jerewan. Er ist Politikwissenschaftler und Politiker und war Mitglied der Nationalversammlung Armeniens. Seine Schwerpunkte sind Außen-, Sicherheits- und Innenpolitik. © Marc Darchinger/Körber-Stiftung

1915, während der Agonie des Osmanischen Reiches und im Strudel des Ersten Weltkriegs, kam es zum Massaker an mehr als 1,5 Millionen Armeniern, dem ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts. Die erste armenische Republik (1918–1920) wurde einem kommunistisch umgestalteten Russischen Reich einverleibt; es folgten die Aufteilung der armenischen Heimatgebiete zwischen der kemalistischen Türkei und dem bolschewistischen Russland und der Anschluss der von Armeniern bewohnten Regionen Nachitschewan und Berg-Karabach an das sowjetische Aserbaidschan durch einen Beschluss Stalins. All das sind Gründe genug für die Armenier, beide Imperien zu verabscheuen.

Die Schlüsselrolle von Berg-Karabach

1988, in den Monaten der Glasnost-Politik Michail Gorbatschows, formierte sich die erste große Demokratiebewegung mit dem Ziel der Wiedervereinigung Berg-Karabachs mit Armenien. Die ethnischen Spannungen, geschürt durch antiarmenische Pogrome in den aserbaidschanischen Städten Sumgait, Baku und Kirowabad sowie von den unzulänglichen Reaktionen Bakus und Moskaus auf diese Gräueltaten, erschütterten das Fundament des Sowjetimperiums. Von der Demokratiebewegung kam es rasch zu einem Prozess der Dekolonisierung. Im Jahr 1991 lehnten die fünf widerspenstigen Republiken – die drei baltischen Republiken, Georgien und Armenien – eine Neuformierung der UdSSR ab; in vollem Einklang mit dem Völkerrecht und den Rechtsnormen der UdSSR erklärte nicht nur Armenien, sondern auch Berg-Karabach seine Unabhängigkeit.

Zwar hat sich im Zeitraum zwischen 1988 und 1991 im Zuge der Demokratiebewegung die Kluft zum Kreml immer weiter vergrößert; aber der vier Jahre dauernde Angriffskrieg Aserbaidschans gegen Armenien und Berg-Karabach, der von Russland unter Federführung der Minsker OSZE-Gruppe gestoppt wurde, hat Armeniens Sicherheitsstrategien drastisch verändert.

In einem komplizierten regionalen Umfeld und angesichts weiterer eingefrorener Konflikte sowie der feindseligen Politik und der Wirtschaftsblockade der Türkei gegenüber Armenien wurde Russland für die armenische Politik ein wichtiger Faktor. Armenien suchte einen Ausgleich der Machtasymmetrie. Dass ein russischer Militärstützpunkt in Armenien erreichtet wurde, dass Armenien Mitglied in der von Russland dominierten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit wurde und dass die russischen Interessen bei der politischen Entscheidungsfindung dominierend waren – all das schien unter der Präsidentschaft von Boris Jelzin nicht besonders gefährlich zu sein.

Aus heutiger Sicht ist allerdings deutlich, dass damals eine umfassende Dekolonisierung Armeniens verhindert wurde, weil zwei wichtige Aufgaben unbewältigt blieben. Erstens ist es nicht gelungen, unmittelbar nach dem Krieg eine Lösung des Berg-Karabach-Konflikts zu finden; der Konflikt und seine Folgen waren zu kompliziert und eine Lösung lag weit außerhalb der Macht Jerewans und Stepanakerts, der Hauptstadt der Republik Berg-Karabach.

Am Scheitern der zweiten großen Aufgabe jedoch trägt allein Jerewan die Schuld, das wie die anderen Republiken den Demokratisierungstest nicht bestand. Das Legitimationsdefizit der politischen Führung war enorm, die freie Marktwirtschaft und die politischen Institutionen wurden deformiert und es gab keine ausreichend demokratische, gute Regierungsführung.

Die russisch-armenischen Beziehungen waren seit jeher asymmetrisch, aber als 2000 in Russland Wladimir Putin an die Macht kam, wurden sie unangenehm. Unter dem Deckmantel der eurasischen Integration verfolgte Putin das Ziel, eine multipolare Weltordnung zu errichten, und erklärte den Zerfall der UdSSR zur "größten humanitären Katastrophe des 20. Jahrhunderts".