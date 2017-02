Wie sehr Joachim Gauck und das Baltikum zusammenpassen, das ist bei diesem letzten Staatsbesuch des deutschen Bundespräsidenten schon an kleinen Sätzen zu erkennen. Zum Beispiel, als sich Gauck nach einem Arbeitsessen in Riga mit den Präsidenten von Estland, Lettland und Litauen sichtlich darüber freut, dass er hier "nicht erst lange darüber reden muss, was die gemeinsamen Werte sind".

Ja, hier wissen sie sehr genau, von welchen Werten Gauck spricht. Von einem vor allem: Freiheit. Die Reden darüber haben Gaucks fünf Amtsjahre geprägt. Auch die baltischen Staaten mühen sich gerade damit ab, ständig auf die Bedrohung ihrer eigenen Freiheit hinzuweisen. Lettland, Estland und Litauen brauchen Freiheitsverbündete im restlichen Europa, und in Gauck haben sie einen gefunden, der zwar wenig Regierungsmacht hat, aber immerhin die Macht des Wortes. Der deutsche Präsident macht das kleine Baltikum zum Abschluss seiner Amtszeit noch mal zur Priorität – und die Regierungen hier danken es ihm überschwänglich.

Schon seine erste Amtsreise hatte Gauck in das Baltikum unternommen, das Jahrhunderte unter deutscher Fremdherrschaft gelitten hatte. Deutschland solle hier mehr Verantwortung übernehmen, mehr für die Aussöhnung tun, sagte Gauck, und er sagt es auch heute wieder. Dass seine letzte Reise hierher geht, will Gauck als Zeichen genau dafür verstanden wissen: Dass Deutschland fest an der Seite der drei baltischen Staaten steht. Auch mit verteidigungspolitischen Maßnahmen, wie er in Bezug auf die "veränderte Sicherheitslage durch die Ukraine" betonte.

"Wir sind jetzt die Berliner"

Diese "veränderte Sicherheitslage" sieht so aus: Seit dem Einfall russischer Soldaten in der Ukraine, der sich die Letten seit gemeinsamen Sowjetzeiten besonders verbunden fühlen, beherrscht die Angst vor dem Nachbarn das politische Leben. Russische Militärflugzeuge überflogen im vergangenen Halbjahr immer wieder estnischen Luftraum und im Tiefflug internationale Hoheitsgewässer nahe der lettischen Küste. Russland verlagerte zudem im vergangenen Oktober mobile atomwaffenfähige Iskander-Raketensysteme mit 700 Kilometer Reichweite in die Enklave Kaliningrad. "Für uns geht es um nichts weniger als die Existenz", sagt der ehemalige lettische Verteidigungs- und Außenminister Artis Pabriks ZEIT ONLINE. "So wie für West-Berlin zu Zeiten des kalten Krieges. Wir sind jetzt die Berliner."

Zwar habe der Bundespräsident politisch wenig Macht, aber er sei sicher, dass das deutliche Beistandsbekenntnis in Außenministerium und Kanzleramt gehört werde. "Wir fühlen uns von ihm verstanden, während andere deutsche Politiker unsere Interessen zeitweise übersehen haben" lobt Pabriks. Damit spielt er auf die Regierungszeit Kanzler Schröders an, wegen dessen Männerfreundschaft zu Putin und des gemeinsamen Projekts Ostseepipeline einiges politisches Porzellan in den deutsch-baltischen Beziehungen zu Bruch ging. Auch die jetzt anstehende North Stream 2-Pipeline sei "ein politischer Deal, kein wirtschaftlicher" mahnt Ojārs Kalniņš, der Leiter des Auswärtigen Ausschusses der Saema (lettisches Parlament).

Als Gauck 2014 früher und deutlicher als andere westliche Politiker Putin nach dem militärischen Eingreifen im Donbass als Aggressor verurteilte, hätte man sich in der baltischen Region ähnliche Aussagen auch vom deutschen Außenminister erwünscht. Auch Ex-Präsidentin Vaira Vike-Freiberga findet, Gauck hätte international mehr Gehör verdient gehabt. "Bei uns genießt er eine sehr hohe Wertschätzung, nicht nur als Präsident, auch als Person, für sein Lebenswerk und die Werte, für die er eintritt."