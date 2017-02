Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch in Polen die Bedeutung einer unabhängigen Justiz und unabhängiger Medien hervorgehoben. Nach einem Gespräch mit Polens Ministerpräsidentin Beata Szydło in Warschau führte Merkel die geschichtliche Rolle der freien polnischen Gewerkschaft Solidarność in der Zeit des Sozialismus an. "Solidarność hat auch mein Leben geprägt", sagte Merkel und ergänzte: "Aus dieser Zeit wissen wir, wie wichtig plurale Gesellschaften sind."

Deutsche Politiker hatten die Kanzlerin vor ihrer Reise nach Warschau dazu aufgefordert, Demokratieverstöße von Polens nationalkonservativer Regierung zu kritisieren. Mit umstrittenen Reformen habe die PiS-Regierung das Verfassungsgericht sowie öffentlich-rechtliche Medien unter ihre Kontrolle gebracht, werfen Kritiker ihr vor. Die EU-Kommission führt derzeit ein Verfahren wegen möglicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit durch.



Szydło sagte, sie wolle in europapolitischen Fragen eng mit der Kanzlerin kooperieren. Als Themenfelder nannte die polnische Ministerpräsidentin die in der EU heftig umstrittene Migrationspolitik und die Verteidigungspolitik.



Merkel sagte ihrer polnischen Kollegin eine weitere Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu. Derzeit gibt Deutschland nur 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts dafür aus. Das in der Nato vereinbarte Ziel liegt bei zwei Prozent. Merkel sprach von einer "Vielzahl von Gemeinsamkeiten" mit Polen in der Europapolitik. Es gebe aber auch unterschiedliche Vorstellungen.

Beide Staatschefinnen sprachen sich klar für eine Aufrechterhaltung der Sanktionen gegen Russland aus. Merkel sagte erneut, die Sanktionen könnten nur gelockert werden, wenn es Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens gebe. Diese Vereinbarung sieht unter anderem eine Waffenruhe und den Abzug schwerer Waffen in der Ostukraine vor. Dennoch gibt es immer wieder Verstöße. Merkel sagte: "Nach wie vor ist die Situation unzufriedenstellend, Minsk ist nicht implementiert und deshalb können die Sanktionen auch zurzeit nicht aufgehoben werden." Auch Szydło sagte, die Sanktionspolitik werde beibehalten, wenn sich Russland nicht bewege.