Wie eine Lachnummer wirkte Donald Trumps neue Bildungsministerin Betsy DeVos Mitte Januar in ihrer Senatsanhörung. Ob sie Präsident Trumps Forderung unterstütze, künftig das Tragen von Waffen in Schulen zu gestatten?, wollte ein Senator wissen. Sie könne sich gut vorstellen, gab DeVos zu Protokoll, dass in bestimmten Fällen ein Gewehr erforderlich sei. Etwa um Kinder vor Grizzlybären zu schützen.



Die Antwort wurde ein Hit auf YouTube und sorgte bei manchem Kritiker für Mitleid. Wie ein Reh im Scheinwerferlicht habe DeVos gewirkt, schrieb die Washington Post. Ihre Unsicherheit im bildungspolitischen Einmaleins machte es nicht besser. Ein anderer Senator wollte wissen, ob Schulen nach den Lernfortschritten der Schüler bewertet werden sollten oder danach, wie viele Schüler bestimmte Lernziele erreichen. Ein großes Streitthema in den USA – von dem DeVos offenbar noch nicht viel gehört hatte. "Könnten Sie die Frage noch einmal erklären?", bat sie und erhielt zur Antwort: "Sie sind offenbar mit einer der wichtigsten bildungspolitischen Debatten in unserem Land nicht vertraut."

Diese Frau ist nun also Bildungsministerin der Vereinigten Staaten, zuständig für rund 55 Millionen Schülerinnen und Schüler. Sie wurde am Dienstag von den Senatoren im Kongress bestätigt – allerdings mit denkbar knapper Mehrheit. Vizepräsident Mike Pence musste einen 50:50-Patt in der Kongresskammer mit seiner Stimme aufbrechen. Schon vor ihrem Auftritt monierten Kritiker, dass DeVos ohne Fachwissen und ohne eigene Erfahrung im staatlichen Bildungssystem sei. Weder DeVos noch ihre Kinder haben jemals eine öffentliche Schule besucht; sie selbst hat Betriebswirtschaftslehre und Politik studiert, aber keinen eigentlichen Beruf. "Philanthropin" wird die Multimilliardärin gern genannt.

Was hat DeVos vor?

Es ist leicht, sie zu verspotten. Doch Betsy DeVos ist alles andere als eine politische Amateurin. Sie steht für eine radikale Marktwirtschaft und eine radikale Religiosität. Eine Frau mit Mission, buchstäblich. "Unser Wunsch ist es, die Kultur in einer Weise zu beeinflussen, die Gottes Reich befördert", sagte sie im Interview mit einer Initiative christlich orientierter Mäzene.

Niemand weiß im Detail, was genau Betsy DeVos als Bildungsministerin vorhat. Bei der Anhörung war darüber nichts Konkretes zu erfahren. Um zu wissen, wer Betsy DeVos ist, muss man hinter die Kulissen schauen. Dorthin, wo ihr Geld spricht. Es kündet von einer Aushöhlung des öffentlichen Schulwesens und einer möglichst weitgehenden Privatisierung des Bildungssektors.



Dass DeVos jetzt ins Bildungsministerium einzieht, ist für ihren fünf Milliarden Dollar schweren Familienclan der krönende Abschluss jahrzehntelanger Anstrengungen. Eigentlich ist der Einfluss einer Bildungsministerin in Washington beschränkt, denn die meisten Entscheidungen treffen Bundesstaaten und Kommunen. DeVos aber unterläuft die föderalistische Machtverteilung. "Über die Jahre hat sie ein immenses Netz an Verbindungen zu Verantwortlichen in den Bundesstaaten aufgebaut, das sie nun für ihre Zwecke einsetzen kann", sagt der Bildungsexperte Douglas Harris von der Tulane University. Laut Schätzungen – denen DeVos nie widersprochen hat – spendete die Familie republikanischen Politikern über die Jahre rund 200 Millionen Dollar. Auch 17 der Senatoren, die über ihre Eignung für das Amt zu entscheiden haben, erhielten Geld von den DeVos, berichtet Politico.